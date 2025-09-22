Merakla Beklenen Silent Hill F'nin İnceleme Puanları Şaşırttı
Silent Hill F'nin inceleme puanları belli oldu. Peki, Konami'nin yeni korku oyunu beklentileri karşılayabildi mi? İşte merak edilen sorunun cevabı!
NeoBards Entertainment tarafından geliştirilen Silent Hill F ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda uzun süredir merakla beklenen hayatta kalma ve korku türündeki Silent Hill F'nin inceleme puanları belli oldu. Peki, serinin yeni oyunu beklentileri karşılayabildi mi?
Silent Hill F'nin İnceleme Puanları Ne Durumda?
Yayıncılığını Konami'nin üstlendiği Silent Hill F için Metaciritc sayfası üzerinden 57 adet inceleme paylaşıldı. PlayStation 5 ve PC sürümlerinin Metacritic puanı 86 olarak açıklandı. Yeni Silent Hill oyununa Game Rant 100 puan, IGN 70 puan, GameSpot ise 90 puan verdi. İnceleme puanlarının bir kısmı şu şekilde:
- Dexerto: 100 puan
- Game Rant: 100 puan
- Inverse: 100 puan
- CGMagazine: 95 puan
- DualShockers: 95 puan
- Digital Trends: 90 puan
- GIGA: 90 puan
- GameSpot: 90 puan
- TheGamer: 90 puan
- GamingTrend: 90 puan
- GamesRadar+: 80 puan
- Eurogamer: 80 puan
- Push Square: 70 puan
- IGN: 70 puan
- Techradar Gaming: 60 puan
Silent Hill F Fragmanı
Silent Hill F Türkiye Fiyatı
Silent Hill F'nin standart ve Digital Deluxe olmak üzere iki farklı sürümü şu anda ön sipariş verilebiliyor. Standart sürüm Steam'de 36,99 dolar (1.530 TL), Epic Games ve Xbox mağazalarında 2.799 TL, PlayStation mağazasında ise 3.449 TL TL fiyat etiketiyle satılıyor.
Digital Deluxe sürümü için Steam'de 41,99 dolar (1.736 TL), Epic Games ve Xbox mağazalarında 3.149 TL, PlayStation mağazasında ise 3.849 TL fiyat etiketi belirlendi. Oyunu bu mağazalar üzerinden ön sipariş verebilirsiniz.
Silent Hill F Çıkış Tarihi
En iyi korku oyunları arasına katılmaya hazırlanan Silent Hill F 25 Eylül 2025 tarihinde PC, Xbox Series X/S ve PlayStation 5 için satışa sunulacak. Oyunun PC sürümüne Steam ve Epic Games mağazası üzerinden erişilebilecek.
Silent Hill F Minimum Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 11 64 bit
- İşlemci: Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 5 2600
- RAM: 16 GB
- Ekran Kartı: NVIDIA® GeForce GTX 1070 Ti / AMD Radeon RX 5700
- DirectX: Sürüm 12
Silent Hill F Önerilen Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 11 64 bit
- İşlemci: Intel Core i7-9700 / AMD Ryzen 5 5500
- RAM: 16 GB
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 2080 / AMD Radeon RX 6800XT
- DirectX: Sürüm 12