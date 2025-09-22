Merakla Beklenen Silent Hill F'nin İnceleme Puanları Şaşırttı

NeoBards Entertainment tarafından geliştirilen Silent Hill F ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda uzun süredir merakla beklenen hayatta kalma ve korku türündeki Silent Hill F'nin inceleme puanları belli oldu. Peki, serinin yeni oyunu beklentileri karşılayabildi mi?

Silent Hill F'nin İnceleme Puanları Ne Durumda?

Yayıncılığını Konami'nin üstlendiği Silent Hill F için Metaciritc sayfası üzerinden 57 adet inceleme paylaşıldı. PlayStation 5 ve PC sürümlerinin Metacritic puanı 86 olarak açıklandı. Yeni Silent Hill oyununa Game Rant 100 puan, IGN 70 puan, GameSpot ise 90 puan verdi. İnceleme puanlarının bir kısmı şu şekilde:

Dexerto: 100 puan

100 puan Game Rant: 100 puan

100 puan Inverse: 100 puan

100 puan CGMagazine: 95 puan

95 puan DualShockers: 95 puan

95 puan Digital Trends: 90 puan

90 puan GIGA: 90 puan

90 puan GameSpot: 90 puan

90 puan TheGamer: 90 puan

90 puan GamingTrend: 90 puan

90 puan GamesRadar+: 80 puan

80 puan Eurogamer: 80 puan

80 puan Push Square: 70 puan

70 puan IGN: 70 puan

70 puan Techradar Gaming: 60 puan

Silent Hill F Fragmanı

Silent Hill F Türkiye Fiyatı

Silent Hill F'nin standart ve Digital Deluxe olmak üzere iki farklı sürümü şu anda ön sipariş verilebiliyor. Standart sürüm Steam'de 36,99 dolar (1.530 TL), Epic Games ve Xbox mağazalarında 2.799 TL, PlayStation mağazasında ise 3.449 TL TL fiyat etiketiyle satılıyor.

Digital Deluxe sürümü için Steam'de 41,99 dolar (1.736 TL), Epic Games ve Xbox mağazalarında 3.149 TL, PlayStation mağazasında ise 3.849 TL fiyat etiketi belirlendi. Oyunu bu mağazalar üzerinden ön sipariş verebilirsiniz.

Silent Hill F Çıkış Tarihi

En iyi korku oyunları arasına katılmaya hazırlanan Silent Hill F 25 Eylül 2025 tarihinde PC, Xbox Series X/S ve PlayStation 5 için satışa sunulacak. Oyunun PC sürümüne Steam ve Epic Games mağazası üzerinden erişilebilecek.

Silent Hill F Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 11 64 bit

Windows 11 64 bit İşlemci: Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 5 2600

Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 5 2600 RAM: 16 GB

16 GB Ekran Kartı: NVIDIA® GeForce GTX 1070 Ti / AMD Radeon RX 5700

NVIDIA® GeForce GTX 1070 Ti / AMD Radeon RX 5700 DirectX: Sürüm 12

Silent Hill F Önerilen Sistem Gereksinimleri