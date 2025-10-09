Yeni Silent Hill Oyunu İçin Geri Sayım Başladı! Tarih Netleşti

Popüler korku serisi Silent Hill’in yeni oyunu Silent Hill: Townfall hakkında heyecan verici bir iddia ortaya atıldı. İlk kez 2022’de duyurulan yapımın merakla beklenen çıkış tarihi nihayet netleşti. Savaş mekaniklerinden tamamen uzak, atmosferi ve hikâyesiyle oyuncuları derinden etkilemeyi hedefleyen bu yeni oyun ne zaman raflardaki yerini alacak? İşte iddia edilen Silent Hill: Townfall çıkış tarihi...

Silent Hill: Townfall Çıkış Tarihi Ortaya Çıktı

Geçtiğimiz yıl yayımlanan Silent Hill 2 Remake, ilk üç ayda iki milyondan fazla satarak büyük bir başarı elde etmişti. Bu sene 25 Eylül çıkan Silent Hill f ise bu başarıyı gölgede bırakarak serinin en hızlı satan oyunu unvanını kazandı. Şimdi ise gözler Silent Hill: Townfall’a çevrildi.

Fransa merkezli bir kaynaktan gelen iddiaya göre Silent Hill: Townfall, 26 Mart 2026 tarihinde piyasaya sürülecek. Yapımın PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X/S platformlarında eş zamanlı olarak çıkış yapacağı belirtiliyor. Henüz Konami tarafından resmi bir açıklama gelmemiş olsa da bu tarih güçlü bir ihtimal olarak görülüyor.

Öte taraftan Silent Hill: Townfall fiyatı da belirsizliğini koruyor. Silent Hill f 26,99 dolar, Silent Hill 2 Remake ise 32,99 dolara satılıyor. Yeni yapımın da bu civarlarda fiyatla satışa sunulması bekleniyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Silent Hill: Townfall oyunundan beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.