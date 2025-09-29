Sadece 4 Gün Sürdü: Silent Hill F'ten İnanılmaz Başarı!

Silent Hill F, sadece 4 gün içinde satışları altüst etti. 25 Eylül'de piyasaya sürülen oyun, kısa süre içinde çok geniş bir oyuncu kitlesi tarafından benimsenerek büyük bir rekor kırmayı başardı. Oyunun satışlarına yansıyan popülerlik, Silent Hill F'i nadir görülen başarılardan birine en hızlı şekilde ulaştırdı.

Silent Hill F, 4 Günde 1 Milyon Satışı Geride Bıraktı

Silent Hill F yalnızca 4 günde 1 milyon satışa ulaştı. Konami tarafından yapılan son duyuruya göre yeni korku oyunu, bu önemli kilometre taşını hem dijital hem fiziksel satışlarla birlikte geride bıraktı. Silent Hill 2'nin remake sürümü de dört günde aynı başarıya ulaşmıştı ancak yeni oyuna dair paylaşılan son veriler, Silent Hill 2'nin remake versiyonunun başarısını bile geride bırakabileceğini gösteriyor.

Bu sayılar, inceleme puanları göz önünde bulundurulduğunda pek de şaşırtıcı değil. Hatırlayacak olursanız oyun için Metacritic sayfası üzerinden 57 inceleme paylaşılmıştı. PlayStation 5 ve PC versiyonlarının Metacritic puanı 86 olarak açıklanırken Silent Hill'ın yeni oyununa Dexerto ve Game Rant 100 puan, GameSpot 90 puan, IGN ise 70 puan vermişti.

Silent Hill F'in Fiyatı Ne Kadar?

Silent Hill F'nin şu an standart ve Digital Deluxe olmak üzere iki farklı sürümü mevcut. Standart sürüm Steam'de 36.99 dolar (1537 TL), Epic Games ve Xbox mağazalarında ise 2 bin 799 TL, PlayStation mağazasında ise 3 bin 449 TL fiyat etiketiyle satışta.

Digital Deluxe sürümü içinse Steam'de 41.99 (1744 TL), Epic Games ve Xbox mağazalarında 3 bin 149 TL, PlayStation mağazasında ise 3 bin 849 TL fiyat etiketi belirlendi. Oyunu hangi platformda oynayacağınıza göre uygun bir mağazadan alıp Silent Hill F'i deneyimlemeye başlayabilirsiniz.

Silent Hill F Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 11 64 bit

Windows 11 64 bit İşlemci: Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 5 2600

Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 5 2600 RAM: 16 GB

16 GB Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti / AMD Radeon RX 5700

NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti / AMD Radeon RX 5700 DirectX: Sürüm 12

Silent Hill F Önerilen Sistem Gereksinimleri