Klasik Porsche ile 700 Beygirlik Pist Canavarı Elde Edildi

Singer, bir döneme damgasını vuran Porsche 934/5 yarış arabalarından ilham alarak tasarladığı yeni aracını tanıttı. DLS Turbo programının bir parçası olarak geliştirdiği arabaya Sorcerer ismi verildi. Gerek görsellik gerek donanım açısından son derece ilgi çekici bir hâle gelen aracın orijinalinden geriye neredeyse hiçbir iz kalmadı.

Singer DSL Turbo Sorcerer Özellikleri

Singer, DSL Turbo programı kapsamında müşterilerin karşısına pist ve yol odaklı olmak üzere iki seçenek ile çıkıyor. Sorcerer ise tamamen pist odaklı olacak şekilde geliştirildi. Araç genel olarak klasik Porsche 964'ün üzerine inşa edildi. Eski kasayı alıp baştan sona elden geçiren ekip, aracı karbon fiber detaylarla donattı.

Arabanın arkasına eklenen büyük kanat da dahil olmak üzere pek çok detay ile tam olarak bir pist canavarına benzeyen bu araba, mavinin özel tonları ile birlikte geliyor. Bu renk, aracın önünden arkasına doğru gittikçe daha koyu bir hâl alıyor.

Aracın dışı kadar içi de oldukça etkileyici görünüyor. Öyle ki arabaya 700 beygir gücü ve 750 Nm tork üreten 3,8 litrelik çift turbolu altı silindirli bir motor içeriyor. Bu sayede 9.000 devirin üzerine kadar çıkabilen Sorcerer, bu gücü 6 ileri manuel bir şanzımanla doğrudan arka tekerleklere aktarıyor.

İç tarafta gri ve siyah ayrıntılarla sürücüleri ve yolcuları karşılayan arabanın yapımı için her ne kadar sayıları her geçen gün azalan klasik Porsche 964'ün kullanılması bir tartışma konusu olsa da ortaya konan mühendislik haritasını göz önünde bulundurduğumuzda bunun çok da bir önemi kalmıyor.