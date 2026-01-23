670 Beygirlik Volvo EX60 Tanıtıldı! Sesli Asistan ve Dahası

2027 Volvo EX60 tanıtıldı. Son derece etkileyici bir tasarıma sahip Cross Country modeliyle beraber tanıtılan aracın büyük bir merakla beklenen özellikleri de netlik kazandı. Ayrıca arabanın nasıl bir fiyat etiketine sahip olacağı konusunda da önemli bilgiler paylaşıldı.

2027 Volvo EX60 Özellikleri

2027 model Volvo EX60, EX30 ile yakından ilgilenenlerin aşina olacağı bir model. Söz konusu modelin daha büyük versiyonuna benzediği görülen yeni otomobil son derece keskin hatlarla birlikte geliyor. "Thor'un çekici" farların yine ön planda olduğu aracın arka tarafında stop lambaların dikey konumlandırıldığını görüyoruz.

İç tarafa geçtiğimizde ilk göze çapraz detaylardan biri, diğer Volvo modellerin aksine dikey değil, yatay 15 inçlik ana ekranın tercih edilmesi oluyor. Araçta Google'ın yapay zekası Gemini ile desteklenen sesli asistan bulunuyor. Bu asistan, normal konuşma dilini anlayarak kullanıcıların isteğine karşılık verebiliyor.

800 voltluk sistemle birlikte gelen araba, üç seçenekle geliyor. Arkadan itişli seçenek olan P6, 369 beygir gücü ve 498 kilometre menzil sunarken dört çeker seçenekler P10 AWD, 503 beygir gücü ve 514 kilometre menzil, P12 AWD 670 beygir gücü ve 643 kilometre menzil sunuyor. 0-100 km/sa hıza P6 5,7 saniyede, P10 AWD 4,4 saniyede, P12 AWD ise 3,8 saniyede ulaşıyor.

2027 Volvo EX60 Fiyatı

2027 Volvo EX60'ın fiyatı henüz tam olarak açıklanmasa da orta seviye dört çeker versiyonunun yaklaşık 60 bin dolar (2 milyon 601 bin 162 TL) fiyat etiketiyle gelmesi bekleniyor. Bu da arkadan itişli versiyonunun daha uygun bir fiyat ile sunulabileceği anlamına geliyor. Bu arada EX60 Cross Country modeil de özel buz yeşili rengi ile geliyor. Standart modelde 18,3 olan yükseklik Cross Country modelinde 19,3 cm'ye kadar çıkabiliyor.