  1. Tamindir
  2. haber
  3. proje
  4. Sivrisinek Isırıklarını Engellemenin Yolu Skrillex'ten Geçiyor

Sivrisinek Isırıklarını Engellemenin Yolu Skrillex'ten Geçiyor

skrillex sivrinek
Ramazan Tugay Kahraman
Ramazan Tugay Kahraman - | proje

Yayınlanan yeni bir akademik makale akla hayale gelmeyecek bir gerçeği bizlere ulaştırdı. Bilim insanları, sivrisinek ısırıklarından korunmanın en iyi yollarından birinin Skrillex olduğunu gün yüzüne çıkardı.

Akademik makalelerin yayınlandığı Acta Tropica dergisinde yer alan “The electronic song “Scary Monsters and Nice Sprites” reduces host attack and mating success in the dengue vector Aedes aegypti” yani Türkçeye çevrilmiş haliyle “Elektronik şarkı ‘Scary Monsters and Nice Sprites’, Aedes aegypti’lerin saldırganlığını ve çiftleşme isteğini azaltır” başlıklı makale, Skrillex’in sivrisinekler üzerindeki etkisini gösterdi.

Literatürdeki ismi Aedes aegypti olan bilinen ismiyle Sarı Humma Sivrisineği üzerine yapılan araştırmada, Skrillex tarafından hazırlanan Scary Monsters and Nice Sprites isimli şarkının sivrisinekleri saldırganlığını düşürdüğü ve ısırma isteklerini azalttığı bilgisine ulaşıldı.

Ses aslında birçok hayvan için “çiftleşme, hayatta kalma ve kendini koruma” açısından oldukça önemli. Bu sebeple bazı hayvanların yüksek sesten çekindikleri belirtilirken, Sarı Humma Sivrisineği üzerindeki çalışmanın arkasında ise çok önemli bir detay yatıyordu. Zika virüsü ve dengue ateşi gibi öldürücü hastalıkları yayan Sarı Humma Sivrisineğinden korunmak adına yeni yollar arayan bilim insanları Skrillex’in özellikle Scary Monsters and Nice Sprites şarkısının çok etkili olduğu dile getirildi.

Karşınızda Sivrisinek Kovan Akıllı Telefon LG K7i MOBİL Karşınızda Sivrisinek Kovan Akıllı Telefon LG K7i
Sivrisinek Isırıklarına Teknoloji Dokunuşu: Bite Helper TEKNOLOJİ Sivrisinek Isırıklarına Teknoloji Dokunuşu: Bite Helper
01:50 Dünya'da Daha Ufağı Yok: Casus Sinek
TEKNOLOJİ Dünya'da Daha Ufağı Yok: Casus Sinek

ETİKETLER: sivrisinek kovma sivrisinek sivrisinek ısırıklarına son

YORUMLAR