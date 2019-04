Sivrisinek Isırıklarını Engellemenin Yolu Skrillex'ten Geçiyor

Yayınlanan yeni bir akademik makale akla hayale gelmeyecek bir gerçeği bizlere ulaştırdı. Bilim insanları, sivrisinek ısırıklarından korunmanın en iyi yollarından birinin Skrillex olduğunu gün yüzüne çıkardı.

Akademik makalelerin yayınlandığı Acta Tropica dergisinde yer alan “The electronic song “Scary Monsters and Nice Sprites” reduces host attack and mating success in the dengue vector Aedes aegypti” yani Türkçeye çevrilmiş haliyle “Elektronik şarkı ‘Scary Monsters and Nice Sprites’, Aedes aegypti’lerin saldırganlığını ve çiftleşme isteğini azaltır” başlıklı makale, Skrillex’in sivrisinekler üzerindeki etkisini gösterdi.

Literatürdeki ismi Aedes aegypti olan bilinen ismiyle Sarı Humma Sivrisineği üzerine yapılan araştırmada, Skrillex tarafından hazırlanan Scary Monsters and Nice Sprites isimli şarkının sivrisinekleri saldırganlığını düşürdüğü ve ısırma isteklerini azalttığı bilgisine ulaşıldı.

Ses aslında birçok hayvan için “çiftleşme, hayatta kalma ve kendini koruma” açısından oldukça önemli. Bu sebeple bazı hayvanların yüksek sesten çekindikleri belirtilirken, Sarı Humma Sivrisineği üzerindeki çalışmanın arkasında ise çok önemli bir detay yatıyordu. Zika virüsü ve dengue ateşi gibi öldürücü hastalıkları yayan Sarı Humma Sivrisineğinden korunmak adına yeni yollar arayan bilim insanları Skrillex’in özellikle Scary Monsters and Nice Sprites şarkısının çok etkili olduğu dile getirildi.