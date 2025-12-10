Skyrim'in Her Yerde Olmasını İsteyen Bethesda, Oyunu Bu Platforma da Çıkarttı

Oyuncular olarak The Elder Scrolls serisinin sıradaki oyununu büyük bir merakla bekliyoruz. Halihazırda geliştirilme aşamasına devam edilir iken, Bethesda Softworks de bir yandan The Elder Scrolls V: Skyrim ile ilgilenmeye devam ediyor. 2021 yılında çıkan Anniversary Edition sonrasında bir kez daha gündeme gelen oyun, haberimizin başlığında da görebileceğiniz üzere farklı bir platforma daha geldi. Belli ki oyunun çıkmadığı platform kalmayacak.

Skyrim Şimdi de Switch 2 Kullanıcılarıyla Buluştu

Switch 2 versiyonunun çıktığının duyurulduğu The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition, orijinaline göre daha hızlı yükleme süreleri ve iyileştirilmiş çözünürlük ile oyunculara daha gelişmiş bir deneyim sunuyor. Nintendo konsoluna çıkan sürümü, temel oyuna ek olarak Dawnguard, Dragonborn ve Hearthfire genişleme paketlerini ve sayısız Creation Club içeriğine ek olarak, platforma özel Breath of the Wild oyununda gördüğümüz Champion's Tunic, Hylian Shield ve Master Sword gibi eşyaları da oyunculara sunuyor.

Eğer oyunun Switch versiyonuna sahipseniz, Switch 2 versiyonuna ücretsiz yükseltme yapabilmeniz mümkün olacak. Sadece temel oyuna sahip olanlar ise, Anniversary yükseltmesini yaptıktan sonra yeni nesil Switch konsollarına yükseltebilecekler. Yani Tamriel dünyasına geri dönmek istiyorduysanız, işte size harika bir neden diyebiliriz.

2011 yılının Kasım ayında çıkmış olan The Elder Scrolls V: Skyrim, bizi Dragonborn olarak adlandırılan bir kahramanın rolüne büründürüyor. Hikaye, infaz için esir kampına götürülen bir tutsak olarak başlıyoruz. Ne var ki sıranın bize geldiği sırada, gökyüzünde beliren öfkeli bir ejderha etrafı yakıp yıkıyor ve oluşan kaos ortamı da kaçmak için bulunmaz fırsatı sunuyor. Bu da destansı bir serüvenin başlangıcı oluyor.

Genişleme paketlerinin yanı sıra 2016 yılında çıkan Special ve 2021 yılında çıkan Anniversary sürümleri ile hem görsel ve hem de içerik anlamında epey zenginleşen Skyrim, mod topluluğu sayesinde ömrüne ömür katmaya devam ediyor. Görünüşe göre altıncı oyun çıkana kadar da yaşamaya devam edecek. Elbette buna satışa sunulan her yeni platforma uyarlanacak olması da dahil diyebiliriz.