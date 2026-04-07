Bütçe Dostu Oyun Monitörü Tanıtıldı! 144Hz Ekran ve Dahası

Bütçe dostu oyun monitörleri arasına yeni bir model daha katıldı. Skyworth, G27 SE'yi tanıttı. Bununla birlikte monitörün tüm özellikleri, fiyatı ve tasarımı belli oldu. Çok şık bir görünüme sahip olan monitör, yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde topluyor.

Skyworth G27 SE'nin Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 27 inç

27 inç Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 1920 piksel

1080 x 1920 piksel Ekran Teknolojisi: IPS

IPS Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz Ekran Parlaklığı: 380 nit

380 nit Renk Gamı: %100 sRGB, sRGB, DCI-P3 ve Adobe RGB

%100 sRGB, sRGB, DCI-P3 ve Adobe RGB Portlar: 1 x HDMI 1.4 ve 1 x VGA

Skyworth G27 SE'nin Ekranı Nasıl?

Skyworth G27 SE'nin ekranı 27 inç büyüklüğüne sahip. Monitör, IPS ekran üzerinde 1080 x 1920 piksel çözünürlük ve 380 nit parlaklık sunuyor. Bu parlaklık, ekrana doğrudan güneş ışığı gelmediği sürece aydınlık odalarda ekranın rahatça görülebilmesine imkân tanıyor. Monitörün tam arkasında pencere varsa ve güneş ışığı doğrudan monitöre geliyorsa ekranı görmek biraz zor olabilir.

Monitörde AMD Adaptive Sync teknolojisi bulunuyor. Ekran kartı ile monitörün yenileme hızı senkronize eden bu teknoloji, görüntü yırtılma sorununu önlüyor ve gecikmeyi azaltarak daha akıcı bir oyun deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Normalde monitör ile ekran kartı senkronize şekilde çalışmaması hâlinde görüntü yırtılması ve takılma gibi problemler ortaya çıkabiliyor.

Bu arada monitör yüzde 100 sRGB, sRGB, DCI-P3 ve Adobe RGB renk gamını kapsıyor. Geniş renk yelpazesi, renklerin hem çok daha canlı hem de doğru tonlarda görülebilmesine imkân tanıyor. Bu sayede hem grafik tasarım ve video düzenleme gibi profesyonel işlerde hem de oyunlarda önemli bir avantaj elde edildiğini belirtelim.

Skyworth G27 SE'nin Yenileme Hızı Nasıl?

Skyworth'ün montiörü 144Hz yenileme hızı sunuyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde çok akıcı bir ekran deneyimi elde ediliyor. Bu da özellikle Counter Strike 2 ve Valorant dahil olmak üzere çevrim içi tabanlı rekabetçi oyunlarda ve yoğun hareketlilik içeren aksiyon sahnelerinde avantaj sağlıyor.

Skyworth G27 SE'de Hangi Portlar Bulunuyor?

Çok şık bir görünüme sahip olan moniötrün port tarafının oldukça sınırlı olduğunu belirtelim. Bütçe dostu oyun monitöründe bir adet HDMI 1.4 ve bir adet VGA bulunuyor. HMDI 1.4 portu, bilgisayarla, oyun konsolları ve diğer medya cihazlarıyla yüksek çözünürlüklü görüntü aktarımını sağlıyor.

Skyworth G27 SE Türkiye'de Satılacak mı?

Skyworth G27 SE'nin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de Skyworth marka monitörler satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda G27 SE'nin Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin oldukça düşük olduğunu söylemek mümkün.

Skyworth G27 SE'nin Fiyatı Ne Kadar?

Skyworth G27 SE için 80 dolar fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kur ile birlikte 3 bin 568 TL'ye denk geliyor. Montiör Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 4 bin 280 TL civarında olabilir. Monitörün Türkiye fiyatı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığını belirtelim.

Editörün Yorumu

Oyun oynamayı seven biri olarak Skyworth G27 SE'nin yenileme hızı dikkatimi çekti. Yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı bir ekran deneyimi elde ediliyor. Bu da çevrim içi tabanlı rekabetçi oyunlarad önemli bir avantaj sağlıyor. Monitörün düşük bir parlaklığa sahip olması bir dezavantaj ancak ekrana doğrudan güneş ışığı gelmiyorsa bu sorun olmayacaktır. Bu arada monitörün VESA montaj desteğine sahip olması da önemli bir avantaj. Kullanıcılar isterse monitörü duvara monte edebiliyor.