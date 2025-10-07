Sleeping Dogs Aşırı Ucuzladı! Dev İndirimi Kaçırmayın

Dünyanın en çok sevilen açık dünya oyunlarından Sleeping Dogs'un Definitive sürümü için büyük indirim fırsatı başladı. Birkaç gün sonra sona erecek olan bu fırsattan yararlanmak için çok az zamanınız var. Oyunu şu an satın alırsanız yüzde 85 oranında tasarruf edeceksiniz.

Sleeping Dogs'un Fiyatı Düştü

Sleeping Dogs'un Definitive sürümü, Steam'de büyük indirime girdi. Bununla birlikte oyunun fiyatı, 15.99 dolardan (666 TL) 2.39 dolara (99 TL) düştü. Bu da 567 TL daha az harcama yapacağınız anlamına geliyor. 16 Ekim tarihinde sona erecek olan bu kampanyadan şimdi yararlanırsanız oyunun Definitive sürümü sonsuza kadar sizin olacak ve oyunu dilediğiniz zaman oynama olanağına sahip olacaksınız.

Oyunun bu versiyonu, en iyi açık dünya oyunları arasında yer alan Sleeping Dogs'un yeni nesil için elden geçirilmiş bir sürümü olarak piyasaya sürüldü. Ayrıca hikâyeyi daha da zenginleştiren 24 DLC'nin tamamı bu sürümle birlikte geliyor. 2014 yılında sunulan oyun gerek görsel gerek ses bakımından önemli iyileştirmeler içeriyor.

Sleeping Dogs Nasıl Bir Oyun?

Sleeping Dogs, gizli bir polis olan Wei Shen adlı karakteri merkezine alıyor. Hong Kong'daki tehlikeli bir suç örgütünün içine sızarak onu içeriden çökertme mücadelesi veriyor. Bunu yaparken polis olduğunu gizlemeye çalışıyor ancak bir yandan da çetenin bir numaralı adamının gözüne girerek çetede yükselme çabası sarf ediyor.

Oyun, Hong Kong şehrinde geçiyor. Tıpkı GTA oyunlarında olduğu gibi bu oyunda da görevleri yaparak ana hikâyeyi ilerletebilir veya bir arabaya binip sokaklarda özgürce gezebilirsiniz. Hatta canınız sıkılırsa yarışlara bile katılabilirsiniz. Bu arada oyunun dövüş mekaniklerinin harika olduğunu belirtmek gerekiyor. Komboları kullanarak düşmanları saniyeler içinde alt edebilirsiniz.

Sleeping Dogs Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows Vista (64-bit), Window 7 (64-bit), Windows 8 (64-bit)

Sleeping Dogs Önerilen Sistem Gereksinimleri