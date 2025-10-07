Sleeping Dogs Aşırı Ucuzladı! Dev İndirimi Kaçırmayın
Sleeping Dogs'un Definitive sürümü için büyük indirim yapıldı. Sevilen açık dünya oyununun fiyatında yüzde 85 oranında bir düşüş meydana geldi.
⚡ Önemli Bilgiler
- Sleeping Dogs'un Definitive sürümünün fiyatı, Steam'de 15.99 dolardan (666 TL) 2.39 dolara (99 TL) düştü.
- Oyunu ucuza satın almanızı sağlayacak bu indirim fırsatı, 16 Ekim'de sona erecek.
- Sleeping Dogs'un bu sürümü, oyunculara 24 DLC'nin tamamını sunuyor.
Dünyanın en çok sevilen açık dünya oyunlarından Sleeping Dogs'un Definitive sürümü için büyük indirim fırsatı başladı. Birkaç gün sonra sona erecek olan bu fırsattan yararlanmak için çok az zamanınız var. Oyunu şu an satın alırsanız yüzde 85 oranında tasarruf edeceksiniz.
Sleeping Dogs'un Fiyatı Düştü
Sleeping Dogs'un Definitive sürümü, Steam'de büyük indirime girdi. Bununla birlikte oyunun fiyatı, 15.99 dolardan (666 TL) 2.39 dolara (99 TL) düştü. Bu da 567 TL daha az harcama yapacağınız anlamına geliyor. 16 Ekim tarihinde sona erecek olan bu kampanyadan şimdi yararlanırsanız oyunun Definitive sürümü sonsuza kadar sizin olacak ve oyunu dilediğiniz zaman oynama olanağına sahip olacaksınız.
Oyunun bu versiyonu, en iyi açık dünya oyunları arasında yer alan Sleeping Dogs'un yeni nesil için elden geçirilmiş bir sürümü olarak piyasaya sürüldü. Ayrıca hikâyeyi daha da zenginleştiren 24 DLC'nin tamamı bu sürümle birlikte geliyor. 2014 yılında sunulan oyun gerek görsel gerek ses bakımından önemli iyileştirmeler içeriyor.
Sleeping Dogs Nasıl Bir Oyun?
Sleeping Dogs, gizli bir polis olan Wei Shen adlı karakteri merkezine alıyor. Hong Kong'daki tehlikeli bir suç örgütünün içine sızarak onu içeriden çökertme mücadelesi veriyor. Bunu yaparken polis olduğunu gizlemeye çalışıyor ancak bir yandan da çetenin bir numaralı adamının gözüne girerek çetede yükselme çabası sarf ediyor.
Oyun, Hong Kong şehrinde geçiyor. Tıpkı GTA oyunlarında olduğu gibi bu oyunda da görevleri yaparak ana hikâyeyi ilerletebilir veya bir arabaya binip sokaklarda özgürce gezebilirsiniz. Hatta canınız sıkılırsa yarışlara bile katılabilirsiniz. Bu arada oyunun dövüş mekaniklerinin harika olduğunu belirtmek gerekiyor. Komboları kullanarak düşmanları saniyeler içinde alt edebilirsiniz.
Sleeping Dogs Minimum Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows Vista (64-bit), Window 7 (64-bit), Windows 8 (64-bit)
- İşlemci: Core 2 Duo 2.4GHz veya Athlon X2 2.7GHz
- RAM: 4 GB
- Ekran Kartı: ATI Radeon 3870 / NVIDIA GeForce 8800 GT / Intel HD Graphics 2500
- DirectX: Sürüm 10
- Kullanılabilir Depolama Alanı: 20 GB
Sleeping Dogs Önerilen Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows Vista (64-bit), Window 7 (64-bit), Windows 8 (64-bit)
- İşlemci: Core i5-2300, Phenom II X4 940 veya daha iyisi
- RAM: 8 GB
- Ekran Kartı: ATI Radeon 7750 / NVIDIA GeForce GTX 560 / Intel HD Graphics 4000
- DirectX: Sürüm 11
- Kullanılabilir Depolama Alanı: 20 GB