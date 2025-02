Popüler Açık Dünya Oyununun Filmi Geliyor! Marvel'ın Yıldızı Başrolde

GTA benzeri oyunlar oynamayı seven oyuncular için harika bir alternatif olan Sleeping Dogs beyaz perdeye uyarlanıyor. Hatta filmin başrolünde hangi oyuncunun yer alacağı da ortaya çıktı. Filmde Marvel serisinden tanıdığımız bir oyuncu bulunacak.

Sleeping Dogs Filmi Yapım Aşamasında

Marvel filmlerinden tanıdığımız Simu Liu, geçtiğimiz günlerde resmî X (eski adıyla Twitter) hesabı üzerinden bir paylaşım yapmıştı. Bu paylaşımda Sleeping Dogs filmi için hak sahipleriyle beraber çalıştıklarını belirtmişti.

Yaşanan yeni gelişme ile birlikte filmin yapım aşamasında olduğu ortaya çıktı. IGN'in kaynaklarına göre Simu Liu hem filmin yapımcısı olacak hem de başroldeki Wei When karakterini canlandıracak.

Liu, 10 üzerinden 7,3 IMDb puanına layık görülen Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (Shang-Chi ve On Halka Efsanesi) isimli filmde Shang-Chi karakterini canlandırmıştı. Liu'nun filmdeki performansı beğeni toplamıştı.

United Front Games tarafından geliştirilen Sleeping dogs 2012 yılında PC, Xbox 360 ve PlayStation 3 için piyasaya sürülmüştü. Çeşitli iyileştirmeler içeren Sleeping Dogs: Definitive Edition ise 2014 yılında PC, PlayStation 4 ve Xbox One'a çıkmıştı.

Hong Kong'da geçen oyunda suç örgütünün içine sızmak için görevlendirilen Wei Shen isimli polis memurunu kontrol ediyoruz. Hong Kong sokaklarında gezme fırsatı sunan oyun başarılı dövüş mekanikleri ile dikkat çekiyor.