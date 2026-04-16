60 Gün Pil Ömürlü Akıllı Yüzük! Fotoğraf Çekmeyi Çok Kolaylaştırıyor

Giyilebilir cihaz pazarında özellikle akıllı yüzükleri ile bilinen Smalth, en yeni cihazlarından biri olan Titanium Lava'nın tanıtımını gerçekleştirdi. Dış kısmı titanyum alaşımdan yapılması sayesinde oldukça dayanıklı olan akıllı yüzüğün iç kısmı ise cilde zarar vermeyecek kadar yumuşak PVC ile kaplandı. Genel olarak uzun kullanım için tasarlandı.

Smalth Titanium Lava'nın Özellikleri Neler?

Sağlık Takibi: Kalp atış hızı takibi, kandaki oksijen seviyesi izleme, uyku kalitesi analizi ve aktivite takibi

Kalp atış hızı takibi, kandaki oksijen seviyesi izleme, uyku kalitesi analizi ve aktivite takibi Pil Ömrü: Tek şarjla 7 güne kadar, şarj kutusuyla birlikte toplam 60 gün

Tek şarjla 7 güne kadar, şarj kutusuyla birlikte toplam 60 gün Çevrim Dışı Veri Depolama: Bağlantı olmasa dahi verileri cihazda saklama ve bağlantı olduğunda otomatik senkronizasyon

Bağlantı olmasa dahi verileri cihazda saklama ve bağlantı olduğunda otomatik senkronizasyon Hareketle Kontrol: Bir parmak hareketi ile telefondan fotoğraf çekme

Bir parmak hareketi ile telefondan fotoğraf çekme Ağırlık: Yaklaşık 2,7 gram

Yaklaşık 2,7 gram Suya Dayanıklılık: 10 ATM su direnci

Smalth Titanium Lava'nın Sağlık Özellikleri Neler?

Akıllı yüzük, gün boyunca sürekil nabız ölçümü yaparak kalp ritmini takip ediyor. Ayrıca uyku evrelerini ve süresini analiz ederek kişinin ne kadar kaliteli bir uyku aldığını gösteren bir puan veriyor. Öte yandan kandaki oksijen seviyesini ölçerek solunum sağlığı hakkında bilgilenmesine yardımcı oluyor.

Gün içinde atılan adımları takip eden cihaz, vücut sıcaklığını izliyor ve stres seviyesini analiz ediyor. Bu sağlık verilerinin elde edilmesi için herhangi bir işlem yapmaya gerek bırakmıyor. Her şey arka planda sessizce gerçekleştiriliyor. Bu arada toplanan veriler, yüzük bir cihaza bağlı olmasa bile çevrim dışı depolama sayesinde bir süre cihazda tutuluyor. Bağlantı sağlandığında ise cihazınızla senkronize ediliyor.

Smalth Titanium Lava Fotoğraf Çekmeyi Nasıl Kolaylaştırıyor?

Cihaz, fotoğraf çekme için hareketli kontrol özelliği ile birlikte geliyor. Bu özellik sayesinde telefonu tutmaya gerek kalmadan hızlıca fotoğraf çekilebiliyor. Böylece toplu çekimlerde de kimse kareden ayrılmıyor. Gecikme süresi düşük olacağı için çekim için fazla beklemeye de gerek kalmıyor.

Smalth Titanium Lava'nın Pil Ömrü Ne Kadar?

Cihaz, tek şarjla 7 güne kadar pil ömrü sağlıyor. Şarj kutusuyla beraber toplam süre 60 güne kadar çıkıyor. Yani yüzüğü haftada bir kez şarj kutusuna koyup şarj etmek yeterli. Şarj kutusu ise iki ayda bir şarj edilerek sorunsuz bir şekilde kullanmaya devam edilebiliyor. Bu arada geçen ayın ortasında tanıtılan Smalth Titanium Pro'nun da şarj kutusu dâhil toplam 30 güne kadar pil ömrü sunduğunu belirtelim.

Smalth Titanium Lava'nın Ağırlığı Ne Kadar?

Cihaz, 2,7 gram ağırlığa sahip. Bu, cihazın oldukça hafif olduğu anlamına geliyor. Elbette ki takıldığının farkına varılır ama kullanıcı bir şeylerle uğraşırken varlığından bu yüzüğün varlığını bile unutacaktır. Özellikle iç kısımdaki yumuşak PVC tercihi sayesinde uyurken ya da spor yaparken parmakta herhangi bir baskı hissedilmeyecektir.

Smalth Titanium Lava Suya Dayanıklı mı?

Akıllı yüzük, 10 ATM su direnci ile birlikte geliyor. Bu, 100 metre statik su basıncına dayanıklı olduğu anlamına geliyor. Tabii, kullanıcı yine de deterjan ve sabun gibi kimyasallara karşı dikkatli olmalı. Öte yandan şarj etmeden önce mutlaka kurutulmalı. Aksi takdirde beklenmedik sorunlarla karşılaşılabilir.

Smalth Titanium Lava Türkiye'de Satılacak mı?

Smalth şu an Türkiye'de aktif olarak faaliyet yürüten bir marka değil. Bu nedenle yeni akıllı yüzüğün yakın zamanda Türkiye'deki kullanıcılarla "doğrudan" buluşması beklenmiyor. Tabii, bir dönem Xiaomi de Türkiye'de yoktu. Bu nedenle ürünlerine pratik şekilde ulaşmak mümkün olmuyordu ama günümüze döndüğümüzde artık amiral gemisi telefonları da dahil olmak üzere birçok cihazı Türkiye'de satılıyor. Yani bu marka da ileride yönünü Türkiye'ye çevirebilir.

Smalth Titanium Lava'nın Fiyatı Ne Kadar?

Smalth Titanium Lava için 168 dolar fiyat etiketi belirlendi. Bu, güncel kurla 7 bin 520 TL'ye denk geliyor. Türkiye'de satışa sunulsaydı fiyatı 10 bin TL'yi bulabilirdi. Bu arada Smalth Titanium Pro için de 128 dolar fiyat etiketi belirlenmişti. Bunun güncel kurla karşılığı ise 5 bin 728 TL.

Editörün Yorumu

Smalth Titanium Lava'nın özellikle sağlık takibi konusunda bir cihaza ihtiyacı olan ama kendini göstermeyen bir şeyler arayanlar için ideal bir akıllı yüzük olduğunu düşünüyorum. Uzun pil ömrü de bana göre harika bir avantaj. Ayrıca kullanıcı dostu bir tasarımı bulunuyor. Türkiye'ye gelseydi muhtemelen çok ilgi görürdü.