2024’ün En İyi Korku Filmlerinden Biri Artık Amazon ve Apple TV’de Yayında

Yılın en çok konuşulan korku filmlerinden biri olan "Smile 2", artık diğer popüler dijital platformlarda izlenebilir durumda. İlk filmle kıyaslandığında eleştirmenlerden ve izleyicilerden daha yüksek puanlar almayı başaran bu devam filmi, 2024’ün dikkat çeken korku yapımları arasında yer alıyor. Rotten Tomatoes’da %85 eleştirmen puanı ve %81 izleyici puanıyla oldukça başarılı bir performans sergiliyor.

Smile 2 Filminin Konusu Ne?

Film, dünya çapında üne sahip pop yıldızı Skye Riley’nin (Naomi Scott) yaşadığı ürkütücü olayları konu alıyor. Yeni bir dünya turnesine çıkmak üzere olan Skye, hem geçmişinden gelen karanlık sırlarla hem de şöhretin getirdiği baskılarla yüzleşmek zorunda kalıyor. Artan korkularla başa çıkmaya çalışan karakterin, hayatının kontrolünü kaybetmeden önce bu kabus dolu süreci atlatması gerekiyor.

Filmin büyük beğeni toplamasındaki en önemli unsurlardan biri, başrol oyuncusu Naomi Scott’un performansı. Daha önce Aladdin ve Charlie’nin Melekleri gibi projelerde yer alan oyuncu, bu kez korku türündeki etkileyici oyunculuğuyla adından söz ettiriyor.

"Smile 2" şu anda Amazon Prime Video ve Apple TV üzerinden izlenebiliyor. Ancak film, şu an için yalnızca ücretli seçeneklerle sunuluyor:

20 dolar kiralama

25 dolar satın alma

Apple TV'de kiralama ücretlerine yüklü bir zam gelmesinin ardından bu fiyatlar, iki sinema bileti parasından daha ucuz.