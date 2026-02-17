Snap, Türkiye'de Temsilci Atadı! İçerik Kaldırma Formu Aktif

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından biri olan Snapchat'in arkasındaki şirket Snap, Türkiye'deki yasal düzenlemelerin gereğince bir temsilci atadı. Şirket, Türkiye'deki kullanıcıların içerik kaldırma taleplerinde bulunabileceği özel bir sayfayı da etkin hâle getirdi. Yasal konular söz konusu olduğunda platformdan artık daha hızlı aksiyon alınması bekleniyor.

Snap, Türkiye'ye Temsilci Olarak Kimi Atadı?

Snapchat'in sahibi olan Snap, Türkiye'de temsilci olarak Selin Beceni'yi atadı. Türkiye'deki 5651 sayılı kanuna uyum amacıyla atılan bu adım, şirketin artık Türkiye'de resmî bir temsilcisi olduğu anlamına geliyor. Şirket, bu adımla birlikte ayrıca özel içerik kaldırma sayfasının da erişime açıldığını belirtti.

Yeni içerik kaldırma sayfası, 5651 sayılı kanun kapsamındaki "Kişilik Haklarının İhlali" ya da "Özel Hayatın Gizliliği" gibi nedenlerle içeriğe erişimin engellenmesi yönünde taleplerde bulunulabilmesi için sadece Türkiye'deki kullanıcılara özel bir form içeriyor. Şirket, bu formun yalnızca ilgili kanun maddeleri için kullanılması gerektiğini özellikle vurguladı. Bunun haricinde kalan şikâyetler için eski yöntemin kullanılması gerektiğine işaret etti.

Bu şikâyetler arasında topluluk ilkelerini ya da kullanım şartlarını ihlal eden içerikler yer alıyor. Yani sosyal medya platformunun kendi belirlediği kurallara aykırı düştüğünü düşündüğünüz bir davranış sergilenmişse bunu Snapchat'in uygulaması içinden şikâyet ederek kaldırtmanız gerekiyor. Yeni kullanıma sunulan formu ise sadece özel hayatınızın gizliliğini ihlal eden ya da kişilik haklarınız için bir ihlal durumu oluşturan türden paylaşımlar için kullanmanız gerekiyor.

Snap, son yaptığı duyuruda kolluk kuvvetlerinin taleplerinin yeni atanan temsilciye değil, doğrudan Snap'e iletilmesi gerektiğini ifade etti. Öte yandan şirket, Türkiye'ye özel bir iletişim kanalı oluşturduğunu söyledi. [email protected] üzerinden iletişime geçilebileceği aktarıldı. Peki, siz bu durum hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından paylaşmayı unutmayın.