Snapchat Among Us Benzeri Oyun Duyurdu: ReVamp

Dünya genelinde çok popüler bir sosyal medya hizmeti olan Snapchat, Among Us benzeri oyun duyurdu. Among Us alternatifi ReVamp için tanıtım videosu yayımlandı. Yayımlanan video, oyun hakkında bilgi sahibi olmamıza olanak sağlıyor. Peki, ReVamp oyunu ne zaman çıkacak?

Snapchat'e Among Us Benzeri Oyun Geliyor

Popüler sosyal medya platformu Snapchat, mobil oyun sektörünün en önemli şirketlerinden bir tanesi olan Zynga ile iş birliği yaptı. Yapılan iş birliği sonucunda ReVamp isimli bir oyun duyuruldu. Zynga tarafından geliştirilmekte olan yapım, Among Us'a oldukça benziyor.

Among Us'ta en az dört en fazla on oyuncu yer alıyordu. ReVamp isimli oyunda ise toplamda 6 adet oyuncu yer alacak. Oyuncular, eski bir malikanenin odalarını yenilerken ekipte bir vampirin olduğu ortaya çıkıyor fakat vampirin kim olduğu bilinmiyor. Snapchat kullanıcıları, oyun süresi boyunca vampiri bulmaya çalışacak.

Duyurulduğu andan itibaren merak içerisinde beklenmeye başlanan ReVamp'in çok yakında kullanıma sunulacağı açıklandı. Çıkardığı mobil oyunlar ile dünya genelinde büyük bir popülerliğe sahip olan Zynga, resmi YouTube kanalı üzerinden ReVamp'in tanıtım videosunu yayımladı.

Yayımlanan video, çevrim içi tabanlı oyun hakkında bilgi sahibi olmamıza olanak sağlıyor. Among Us alternatifi Revamp'in 30 saniye uzunluğundaki tanıtım videosunu aşağıda yer alan oynatıcı üzerinden izleyebilirsiniz.

Innersloth tarafından geliştirilen Among Us, ilk olarak 16 Kasım 2018 tarihinde çıkışını gerçekleştirdi. Video oyunu çıktığı dönemde pek bilinmiyordu fakat özellikle yeni tip koronavirüs salgını sürecinde dünya genelinde büyük bir popülerliğe sahip oldu.

Snapchat Tarama Özelliği Görsel Arama ile Yenileniyor

Platformun alacağı yeni özellik, Snapchat'in Scan olarak isimlendirdiği özelliğin daha işlevsel bir hale gelmesini sağlıyor. Bu daha önce Google Lens tarafından kullanıma sunulmuş olsa da özelliğin Snapchat kullanıcılarına büyük bir faydası dokunabilir.

Yeni özellik kullanıma sunulduğunda "Scan" isimli özellik, köpeklerin ırkının bulunmasını ve herhangi bir kullanıcının videoda giymiş olduğu giysi ya da giysilere benzer giysi önerileri almasına yardımcı olabilir. Yeni özelliği kullanmak için kullanıcıların kamerayı ırkını öğrenmek istediği bir köpeğin üzerine doğrultması yeterli olacak. Bununla beraber kullanıcılar "scan" özelliğini kullanarak benzer giysi önerileri alabilir.