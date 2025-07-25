Snapchat Yeni Özelliğiyle Flörtleşmeyi Sonraki Boyuta Taşıyacak

Günümüzde ne yazık ki randevulaşmak, özellikle hiç tanımadığınız kişilerle görüşmek zaman zaman tedirgin edici olabiliyor. Böyle durumların önüne geçmek için dijital platformların belli başlı güvenlik önlemleri almaya başladığını görüyoruz. Örneğin randevu uygulaması Tinder, yakın zamanda "Share My Date" adlı bir özelliği hayata geçirdi. Özellik sayesinde kullanıcılar, randevuya çıktıkları kişilerin profil bilgilerini güvendikleri kişilere gönderebiliyor.

Snapchat de buna benzer bir güvenlik katmanı geliştirdi. Ancak bu, Tinder'daki özellikten biraz farklı işliyor. Snapchat'in "Home Safe" adı verdiği yeni sistemde kullanıcılar, belli bir kişi seçiyor ve dışarıda vakit geçirdikten sonra eve sağ salim vardıklarına dair bildirimin bu kişilere gönderilmesini sağlıyor. İlk etapta konum bilgilerinin daha önceden paylaşılmış olması gerekiyor. Sonradan güvenlik uyarısını aktif hale getirerek "eve güvenli bir şekilde varıldı" mesajının gönderilmesi sağlanıyor.

Snapchat "Home Safe" Özelliği Nasıl Kullanılır? Ücretli Mi?

Snapchat'in Home Safe özelliği hem abonelere, hem de ücretsiz kullanıcılara açılmış durumda. Gece geç saatlerde dışarıda vakit harcayanların eve vardıklarında "ben vardım" mesajını göndermeyi unutma evresini ortadan kaldıran Home Safe özelliğini aktifleştirmek de oldukça kolay.

Özelliğin aktif hale getirilmesi için Snap Map (harita) üzerinden konum paylaşımının açık olması gerekiyor. Ardından sohbet ekranında yer alan konum simgesi üzerinden ilgili ayara erişim sağlanabiliyor. Böylece hem karşı tarafın endişelerini bir nebze rahatlatıyor, hem de kendini dışarıda güvende hissetmeyen kadın kullanıcıların daha güvende olmasını sağlıyor.

Snapchat'in ilk buluşmaları daha güvenli hale getirmeyi amaçlayan bu sistem hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce güvenlik sağlama konusunda faydalı olur mu? Konuyla ilgili fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.