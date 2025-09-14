Snapchat'in Sinir Bozucu Özelliği Tarihe Karışıyor!

Dünyanın önde gelen sosyal medya ağlarından Snapchat, kullanıcılarının isteği doğrultusuna bir dizi yeni mesajlaşma özelliğini platforma eklediğini duyurdu. Şirket, pek çok kişinin memnun olmadığı silinen mesaj sistemine yeni bir çözüm getirirken, serileşme özelliğinin kapsamını da genişletti. Detaylar haberde.

Kullanıcılar Snapchat'taki Mesajlaşmalarını Sonsuza Kadar Saklayabilecek

Bildiğiniz üzere Snapchat'taki mesajlaşmalar şimdiye kadar bir süre sonra silinen bir yapıya sahipti. Kullanıcıların sohbetleri saklaması için her mesajı ayrı ayrı olarak kaydetmesi gerekiyordu. Ancak "Sonsuz Saklama" isimli yeni özellik ile birlikte artık tüm sohbetlerinizi kalıcı olarak kaydedebileceksiniz.

Öte yandan "Sonsuz Saklama" özelliğini aktif hale getirdiğinizde mesajlaştığınız kişiler bu özelliğin açık olduğuna dair bir uyarı alıyor ve isterlerse kendi mesajları için kaydetme seçeneğini devre dışı bırakabiliyor. Bu gizlilik ayarı sayesinde isteyen kişilerle sohbetlerinizi sonsuza kadar saklayabilirken diğerleriyle hala anlık sohbet sistemini kullanabiliyorsunuz.

Bireysel Serilerde Zorlanan Kullanıcılar İçin Grup Serileri Geliyor

Snapchat'in duyurduğu bir diğer önemli yenilik ise Grup Serileri. Bu özellik sayesinde her gün bir fotoğraf veya video göndererek devam ettirdiğiniz bireysel serileri daha fazla kişiyle daha esnek bir hale getirebileceksiniz.

Gruptaki herkesin katkı sağlayabildiği bu özellik temel olarak seriyi canlı tutmayı çok daha kolay bir hale getiriyor. Zira gruptan herhangi bir kişinin gönderinizi açması seriyi devam ettirmek için yeterli sayılıyor. Snapchat ayrıca, sona eren bir Grup Serisi'ni bir hafta içinde geri yükleme imkanının da sunulacağını da belirtiyor.

Snapchat bu yeniliklerle birlikte sadece bir anlık mesajlaşma platformu olmaktan çıkıp kullanıcıların daha kalıcı ve sosyal etkileşimler kurabildiği bir yer olmayı hedefliyor. Özelliklerin yaygınlaşmasıyla birlikte şirketin bu vizyonunu ne kadar başarılı bir şekilde hayata geçirebildiğini önümüzdeki günlerde hep birlikte göreceğiz.

Peki siz Snapchat'in yeni mesajlaşma özellikleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.