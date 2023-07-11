Snapchat Linktree ile Anlaştı: Artık Profile Bağlantı Eklenebilecek

Anlık fotoğraf paylaşma uygulaması Snapchat bugün yayınladığı yeni güncellemede Linktree ile insanların işlerini ve diğer profillerini sergilemelerine izin vermek için bio'da bağlantı linki koymayı içeren ile bir entegrasyon başlattı.

Sosyal medya uygulaması, içerik üreticilerin profillerindeki bağlantılara izin vermekte diğer uygulamalara göre çok geç davrandı. Linktree ile yapılan ortaklık sonrasında artık profili herkese açık olan kişilerin Linktree profillerine bağlantılar eklemesine izin verecek.

Snapchat'te Artık Profillere Bağlantı Eklenebilecek

Duyurulan bu ortaklık sonrasında Snapchat kullanıcıları, herkese açık profillerine giderek düzenlemeye tıklayabilir ve Linktree (veya başka herhangi bir) URL'sini eklemek için "Web sitesi veya Linktree"yi seçebilir.

Güncelleme sonrasında üç aylık Linktree Pro özelliğini devreye alan şirket, premium abonelikler, en son tweet'leri, YouTube videolarını ve NFT kilidini gömerek e-posta ve telefon numarası toplama gibi ekstra özellikler içerir.

Linktree, içerik oluşturucular için en iyi bio-link aracı haline getirmek için daha fazla ödeme hizmeti ve sosyal medya entegrasyonu ekliyor. Geçen yıl TikTok, Profile Kit'i Avustralya merkezli şirketle piyasaya süren Linktree bugünde Snapchat ile ortak çalışma yürütüyor.

Bu yılın başlarında Snapchat, reklam gelirini takipçilere ve aylık Snap görüntülemelerine göre uygun içerik oluşturucularla paylaşmak üzere programını genişletmişti .