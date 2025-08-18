Snapdragon 7s Gen 4 İlk Kez Test Edildi: İşte Performans Sonuçları

Qualcomm'un fiyat/performans odaklı telefonlar için özel olarak geliştirdiği Snapdragon 7s Gen 4, henüz duyurulmamasına rağmen ortaya çıktı. Redmi Note 15 Pro+'ın Geekbench testlerinde görüntülenen işlemci, hem tek çekirdekte hem de çoklu çekirdek testinde selefi Snapdragon 7s Gen 3'e kıyasla belirgin bir performans artışı sunmayı başardı.

Snapdragon 7s Gen 4'ün Teknik Detayları Netleşiyor

Snapdragon 7s Gen 4, Redmi Note 15 Pro+'ın Geekbench testinde ortaya çıktı. buna göre işlemci, tek çekirdekte 1.228, çoklu çekirdekte 3.230 puan aldı. Kıyaslamak gerekirse selefi Snapdragon 7s Gen 3, tek çekirdekte 1.180 çoklu çekirdekte ise 3.260 puan almıştı.

Redmi Note 15 Pro+ model numarasıyla test edilen cihazda tespit edilen işlemci, oldukça ilginç bir çekirdek yapısına sahip ve bu asimetrik tasarım sayesinde güç tüketimi ve performans arasında dengeli bir deneyim sunmayı hedefliyor.

1 adet 2.71 GHz yüksek performans çekirdeği

3 adet 2.40 GHz verimlilik çekirdeği

4 adet 1.80 GHz düşük güç tüketimli çekirdek

Bu asimetrik yapı, güç verimliliği ve performans dengesini optimize etmeyi hedefliyor. Geekbench 6.4.0'da elde edilen test sonuçları, işlemcinin günlük kullanımda ve çoklu görevlerde nasıl performans göstereceğine dair ipuçları veriyor.

Tek çekirdek skoru, uygulamaların açılış hızı ve sistem tepkiselliği açısından tatmin edici bir seviyeye işaret ederken, 3.230 puanlık çoklu çekirdek performansı oyun ve ağır uygulamalarda yeterli güç sağlayacağını gösteriyor. Test edilen cihazın 16 GB RAM'e sahip ve Android 15 kullanıyor.

Snapdragon 7s Gen 4, orta segment pazarında MediaTek Dimensity 7300 ve Samsung Exynos 1480 gibi rakiplere karşı Qualcomm'un cevabı olacak. İşlemcinin resmi tanıtımının çok kısa bir süre içerisinde yapılması bekleniyor. Çünkü testlere konu olan Redmi Note 15 Pro+ tanıtım tarihi 21 Ağustos. Xiaomi dışında OnePlus, Realme gibi markaların da tercih etmesi bekleniyor.