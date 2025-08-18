Redmi Note 15 Pro+'ın Tanıtım Tarihi Açıklandı! Çok Yakında Geliyor

Uzun süredir merakla beklenen Redmi Note 15 Pro+ ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda Redmi Note 15 Pro+'ın tanıtım tarihi açıklandı. Ayrıca telefonun bazı görselleri paylaşıldı. Görünüşe göre telefonun tasarımı önceki modele çok benzeyecek.

Redmi Note 15 Pro+ Ne Zaman Tanıtılacak?

En iyi fiyat performans telefonlar arasına katılmaya hazırlanan Redmi Note 15 Pro+, 21 Ağustos tarihinde Çin'de tantıılacak. Bu tarihte Redmi Note 15 ve Redmi Note 15 Pro modellerinin de tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte telefonların tüm özellikleri ve fiyatları belli olacak. Redmi Note 14 serisi ocak ayında tanıtılmıştı.

Redmi Note 15 Pro+'ın Özellikleri Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre 6,6 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, AMOLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük sunacak. 7000 mAh batarya kapasitesine sahip telefon, 90W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Telefon dev bataryaya rağmen ince olacak.

Android 15 tabanlı HyperOS 2.0 ile birlikte gelecek telefon gücünü Snapdragon 7s Gen 4 işlemcisinden alacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, önceki nesil olamn Snapdragon 7 Gen 3'e kıyasla hem CPU hem de GPU tarafında daha iyi bir performans sunacak. Böylece oyun ve uygulamalarda daha akıcı bir deneyim elde edilecek.

Orta segmentte konumlanacak Redmi Note 15 Pro+, 8 GB, 12 GB ve 16 GB olmak üzere üç farklı RAM seçeneği ile gelebilir. Depolama tarafında ise 256 GB ve 512 GB seçenekleri yer alabilir.

Telefonun üç adet arka kameraya sahip olması bekleniyor. Bunlar arasında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera yer alacak. Telefonun ön yüzeyinde ise 20 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunabilir.