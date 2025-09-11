Xiaomi 16'nın Özellikleri Sızdırıldı! Çok Güçlü İşlemci ve Dahası

Yeni amiral gemisi Xiaomi 16 ile ilgili sızıntılar yaşanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda tanıtım tarihi ortaya çıkan Xiaomi 16'nın bu kez özellikleri sızdırıldı. Sızdırılan bilgilere göre telefon çok güçlü bir işlemciye, yüksek yenileme hızına ve dev bataryaya sahip olacak.

Xiaomi 16'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre 6,3 inç ekran büyüklüğüne sahip Xiaomi 16, LTPO ekran üzerinde 1.5K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Yüksek yenileme hızı sayesinde ekran kaydırırken, uygulamalar arasında geçiş yaparken ve hatta oyun oynarken daha akıcı bir ekran deneyimi elde ediliyor.

Ortaya çıkan bilgilere göre Xiaomi 16 gücünü Snapdragon 8 Elite 2 işlemcisinden alacak. Xiaomi 15 Pro'da iki adet 4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L ve altı adet 3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz çekirdek içeren Snapdragon 8 Elite işlemcisi tercih edilmişti.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde Omnivision ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde JN5 telefoto kamera bulunacak. Ön yüzeyde ise 32 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak.

7.000 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 100W kablolu hızlı şarj, 50W kablosuz hızlı şarj teknolojilerini destekleyecek. Yüksek şarj hızı sayesinde dev bataryalı telefon kısa sürede şarj olabilecek. Telefonda ultrasonik parmak izi sensörü de yer alacak. Ekran altına entegre edilecek bu teknoloji hem güvenliği hem de kullanım kolaylığını artıracak.

Android 16 tabanlı HyperOS 3 ile birlikte gelecek telefonda IP68/69 sertifikası bulunacak. Bu sertifika, telefonun belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlayacak. Peki, Xiaomi'nin yeni amiral gemisi Xiaomi 16 ne zaman çıkacak?

Xiaomi 16 Serisi Tanıtım Tarihi

En iyi Xiaomi telefonlar arasına katılmaya hazırlanan Xiaomi 16 serisinin 24-26 Eylül 2025 tarihleri arasında tanıtılacağı iddia edildi. Tanıtımla beraber telefonların telefonların tüm özellikleri ve fiyat etiketleri belli olacak. Xiaomi 15 serisi 2024 yılının ekim ayında duyurulmuştu.