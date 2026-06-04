Xiaomi 18 Daha Çıkmadan Olay Oldu! Telefonunuzu Değiştirmek İsteyeceksiniz

Çinli teknoloji devi Xiaomi'nin önümüzdeki aylarda tanıtmaya hazırlandığı Xiaomi 18 serisiyle ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Geçen yıl Xiaomi 17 serisiyle dikkat çekmeyi başaran şirket, bu kez Xiaomi 18 ailesiyle gündemde. Merakla beklenen seri hakkında şimdi yeni bilgler geldi. Son sızıntılar, standart model Xiaomi 18'in ekran ve batarya özelliklerini gözler önüne serdi.

Xiaomi 18 Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Akıllı telefon pazarının güvenilir sızıntı kaynaklarından biri olarak bilinen Digital Chat Station'ın paylaştığı bilgilere göre Xiaomi 18, 6,4 inç büyüklüğünde bir ekranla gelecek. Selefi Xiaomi 17'ye kıyasla biraz daha büyük olacak bu panel, ne kompakt telefonlar kadar küçük ne de dev ekranlı modeller kadar büyük olacak. Bu yönüyle cihazın ortalama bir ekran boyutu sunması bekleniyor.

19.5:9 en-boy oranına sahip olacağı belirtilen ekranın 2K çözünürlük sunacağı da iddia ediliyor. Bu sayede Xiaomi 18'in daha net ve keskin görüntüler sağlayacağı, özellikle video izlerken ve oyun oynarken yüksek deneyim sunacağı belirtiliyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse Xiaomi 17 modelinde 1,5K çözünürlüğünde bir ekran bulunuyordu. Bu da yeni modelde görüntü kalitesi tarafında dikkat çekici bir yükseltme yapılacağını gösteriyor.

Sızıntıdaki bilgilere göre iyileştirmeler yalnızca ekran çözünürlüğüyle sınırlı kalmayacak. Xiaomi 18'in daha ince ekran çerçeveleriyle geleceği belirtiliyor. Bu sayede cihazın ön yüzünde ekranın kapladığı alan artmış olacak.

Xiaomi 18 Batarya Kapasitesi Ne Kadar Olacak?

Aynı kaynağa göre Xiaomi 18’in batarya kapasitesinin 7 ile başlayacağı belirtiliyor. Yani bu değer 7.000 mAh de olabilir 7.900 mAh de. Henüz net bir bilgi bulunmasa da beklentiler 7.800 mAh seviyesinde. Xiaomi 17 modelinde ise 6.330 mAh kapasiteli bir batarya bulunuyordu. Bu da yeni modelin batarya tarafında önemli bir yükseltme sunacağına işaret ediyor. Peki Xiaomi 18 pil ömrü kaç saat olacak?

Xiaomi 18 Pil Ömrü Kaç Saat Olacak?

Xiaomi 18’in batarya kapasitesi ortaya çıkmış olsa da tek şarjla kaç saat kullanım sunacağı henüz bilinmiyor. Ancak fikir vermesi açısından Xiaomi 17 batarya performansına baktığımızda karışık kullanımda 20-24 saat civarında kullanım süresi sunduğu biliniyor. Yapılan testlere göre cihaz yaklaşık 40 saat telefon görüşmesi, 20 saat internette gezinme ve 30 saat video izleme imkânı tanıyor. Ayrıca yaklaşık 10 saat oyun oynanabildiği belirtiliyor.

Xiaomi 18’in ise hem daha yüksek kapasiteli bir batarya hem de çok daha enerji verimli bir işlemciyle gelmesi bekleniyor. Bu nedenle kullanım sürelerinin Xiaomi 17’ye kıyasla daha da yüksek olacağını söylesek yanlış olmaz.

Diğer Xiaomi 18 Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,4 inç

6,4 inç Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Çözünürlüği: 2K

2K Ekran Yenileme Hızı: 120 Hz

120 Hz İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6

Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 RAM: 12 GB / 16 GB

12 GB / 16 GB Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

256 GB / 512 GB / 1 TB Ana Kamera: 200 MP

200 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP

50 MP Periskop Telefoto Kamera: 200 MP

200 MP Ön Kamera: 32 MP

32 MP Batarya: 7.000 mAh - 7.900 mAh

7.000 mAh - 7.900 mAh Kablolu Şarj: 100W

100W Su ve Toz Dayanıklılığı: Var (IP68 veya IP69)

Var (IP68 veya IP69) İşletim Sistemi: Android 17 tabanlı HyperOS

Android 17 tabanlı HyperOS Bağlantı: Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, USB-C

Daha önce ortaya çıkan iddialara göre Xiaomi 18’in 6,4 inç büyüklüğünde ve 2K çözünürlük sunan OLED bir ekranla geleceği belirtiliyor. OLED teknolojisi sayesinde daha canlı renkler ve yüksek kontrast sunması beklenen ekran, 120 Hz yenileme hızıyla desteklenecek. Böylece gerek günlük kullanımda gerekse oyun oynarken ve video izlerken daha akıcı bir kullanım sunacak.

Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 işlemcisinden güç alması beklenen akıllı telefonun 12 GB ve 16 GB RAM seçenekleriyle geleceği tahmin ediliyor. Depolama tarafında ise 256 GB, 512 GB ve 1 TB seçeneklerinin sunulacağı söyleniyor. Cihazın ön yüzünde 32 MP çözünürlüğünde bir özçekim kamerası yer alacak.

Arka taraftaki kamera kurulumunda ise 200 MP ana kamera, 50 MP ultra geniş açılı kamera ve 200 MP periskop telefoto kamera bulunacağı ifade ediliyor. Ana kamera günlük fotoğraf çekimlerinde kullanılacak temel kamera olarak öne çıkarken, yüksek detay seviyesi ve görüntü kalitesi sunacak.

Ultra geniş açılı kamera ise tek kareye daha fazla alan sığdırmayı mümkün kılacak ve özellikle manzara, grup fotoğrafı ile mimari çekimlerde kullanılacak. 200 MP çözünürlüğündeki periskop telefoto kamera ise uzak nesneleri kalite kaybını en aza indirerek yakınlaştırmaya olanak tanıyacak. Bu sayede uzun mesafeli çekimlerde daha net ve ayrıntılı fotoğraflar elde edilebilecek.

Öte yandan cihazın 7.000 mAh ile 7.900 mAh arasında değişen kapasitede bir bataryaya sahip olması bekleniyor. Bu bataryaya 100W hızlı şarj eşlik edecek. Böylece telefonun kısa sürede tamamen şarj edilmesi mümkün olacak.

Xiaomi 18'in yazılım tarafındaysa Android 17 tabanlı HyperOS işletim sistemiyle kutudan çıkacağı öne sürülüyor. Ayrıca cihazın Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC ve USB-C bağlantı teknolojilerini destekleyeceği ifade ediliyor.

Xiaomi 18 Ne Zaman Tanıtılacak?

Xiaomi 18 serisinin tüm modelleri aynı etkinlikte tanıtılmayacak. Ortaya çıkan iddialara göre Xiaomi, serinin ilk üyeleri olan Xiaomi 18, Xiaomi 18 Pro ve Xiaomi 18 Pro Max modellerini eylül ayında düzenleyeceği etkinlikte duyuracak.

Serinin en üst modeli olması beklenen Xiaomi 18 Ultra'nın ise daha sonraki bir tarihte sahne alacağı belirtiliyor. Sızıntılara göre şirket bu modeli yılın son ayında yani aralık ayında tanıtmayı planlıyor. Böylece Xiaomi'nin amiral gemisi serisini iki farklı lansman dönemine yayarak kullanıcıların karşısına çıkacağı öne sürülüyor.

Editörün Yorumu

Xiaomi son yıllarda özellikle ekran ve batarya kapasitesi bakımından önemli adımlar atıyor. Xiaomi 18 için konuşulan 7.800 mAh seviyesindeki pil kapasitesi doğru çıkarsa cihaz yalnızca performansıyla değil, uzun kullanım süresiyle de öne çıkabilir. Günümüzde birçok amiral gemisi telefonun hâlâ 5.000-6.000 mAh bandında kaldığı düşünüldüğünde bu değer oldukça dikkat çekici görünüyor. Ayrıca Xiaomi 18'in kaliteli bir ekrana sahip olacağı da güzel bir gelişme.