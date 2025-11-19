Çok Güçlü İşlemci Geliyor! Telefonu Oyun Canavarına Dönüştürecek

Qualcomm, geçtiğimiz aylarda amiral gemisi işlemcisi Snapdragon Elite Gen 5'i tanıtmıştı. Şirket, Snapdragon 8 Gen 5 isimli yeni bir işlemci tanıtmaya hazırlanıyor. Yeni işlemcinin tanıtım tarihi belli oldu. Ayrıca işlemcinin AnTuTu ve Geekbench puanları da ortaya çıktı. Peki, Qualcomm'un yeni işlemcisi neler sunacak?

Snapdragon 8 Gen 5 Ne Zaman Tanıtılacak?

Qualcomm tarafından Weibo isimli sosyal medya platformu üzerinden yapılan açıklamaya göre Snapdragon 8 Gen 5, 26 Kasım tarihinde Çin'de tanıtılacak. Bu yeni işlemci, şirketin amiral gemisi işlemcisi Snapdragon 8 Elite Gen 5'in hemen altında konumlanacak. Dolayısıyla en iyi grafikli mobil oyunları bile sorunsuz şekilde çalıştırabilecek.

Daha önce paylaşılan bilgilere göre 3 nm üretim süreciyle geliştirilen Snapdragon 8 Gen 5, iki adet 3.8GHz çekirdek ve altı adet 3.32GHz çekirdek olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içerecek. GPU tarafında ise Adreno 840 yer alacak. Snapdragon 8 Elite Gen 5'te de aynı GPU'nun yer aldığını belirtelim.

Snapdragon 8 Gen 5, AnTuTu'da 3.3 milyonu aşkın puana ulaştı. İşlemci Geekbench 6'da tek çekirdek testinde 3.000 puan civarı, çoklu çekirdek testinde ise 10.000 civarında puan aldı. Grafik performansında ise Aztec 1440p testinde 100 FPS civarında bir sonuç elde etti. Bu sonuçlar, işlemcinin oldukça güçlü olduğunu gözler önüne serdi.

Snapdragon 8 Gen 5'i İlk Kullanacak Telefonlar

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre Snapdragon 8 Gen 5'i ilk olarak OnePlus Ace 6T kullanacak. OnePlus'ın yeni akıllı telefonu kasım ayında tanıtılacak. Gücünü Snapdraogn 8 Gen 5 işlemcisinden alacak vivo S50 Pro Mini ise aralık ayında piyasaya sürülecek. Bu işlemciyi ayrıca Honor GT 2 de kullanacak. Bu telefonun aralık veya ocak ayında tantıılması bekleniyor.