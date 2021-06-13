Prof. Balık'tan Sonbaharda Eski Normale Döneceğiz Açıklaması

Sonbaharda eski normale dönmek için günlük 1 milyon aşılama gerekiyor. Prof. Dr. İsmail Balık tarafından yapılan açıklamaya göre Türkiye'nin günlük 1 milyon aşılama ile yaz ayında sonra salgından kurtulması mümkün.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık, Covid-19'a karşı günlük olarak 1 milyon aşı uygulamasını hedef gösterdi. Balık, ancak böyle bir durumda toplumsal bağışıklık sağlanabileceğine inanıyor.

"Elbette bu, aşı tedarikinde sorun kalmamasına ve insanların aşı olmak konusundaki uyumuna bağlı" ifadelerini kullanan Balık, Türkiye'nin şu anda günlük uygulanan aşı sayısını yaklaşık 600 bin doza ulaştırdığını ifade etti.

Prof. Dr. İsmail Balık, Türkiye'nin sağlık altyapısının güçlü olduğunu belirterek günde 1,5 milyon dozdan fazla aşı yapmanın mümkün olduğunu aktardı.

Sonbaharda eski normale dönmek için günlük 1 milyon aşı

Türkiye'de günde 1 milyon doz aşı uygulanması sayesinde halk bağışıklığının yaz aylarında yakalanabileceğini söyleyen uzman, "Toplumun en az yüzde 60'ı aşılanırsa hastalık salgın formundan çıkabilir" dedi.

Tüm bunlara ek olarak Türkiye'deki aşı karşıtlarına yönelik kapsamlı bir çalışmanın yürütülmesi gerektiğini aktaran doktor, "Elimizde yeterli aşı olduktan sonra toplumsal bağışıklığa ulaşmada en büyük engelimiz, aşı kararsızları" dedi.

Prof. Dr. Balık'ın AA muhabirine yaptığı açıklaması şu şekildeydi: