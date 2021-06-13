Prof. Balık'tan Sonbaharda Eski Normale Döneceğiz Açıklaması
Sonbaharda eski normale dönmek için günlük 1 milyon aşılama gerekiyor. Türkiye'nin günlük 1 milyon aşılama ile salgından kurtulması mümkün.
Sonbaharda eski normale dönmek için günlük 1 milyon aşılama gerekiyor. Prof. Dr. İsmail Balık tarafından yapılan açıklamaya göre Türkiye'nin günlük 1 milyon aşılama ile yaz ayında sonra salgından kurtulması mümkün.
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık, Covid-19'a karşı günlük olarak 1 milyon aşı uygulamasını hedef gösterdi. Balık, ancak böyle bir durumda toplumsal bağışıklık sağlanabileceğine inanıyor.
"Elbette bu, aşı tedarikinde sorun kalmamasına ve insanların aşı olmak konusundaki uyumuna bağlı" ifadelerini kullanan Balık, Türkiye'nin şu anda günlük uygulanan aşı sayısını yaklaşık 600 bin doza ulaştırdığını ifade etti.
Prof. Dr. İsmail Balık, Türkiye'nin sağlık altyapısının güçlü olduğunu belirterek günde 1,5 milyon dozdan fazla aşı yapmanın mümkün olduğunu aktardı.
Sonbaharda eski normale dönmek için günlük 1 milyon aşı
Türkiye'de günde 1 milyon doz aşı uygulanması sayesinde halk bağışıklığının yaz aylarında yakalanabileceğini söyleyen uzman, "Toplumun en az yüzde 60'ı aşılanırsa hastalık salgın formundan çıkabilir" dedi.
Tüm bunlara ek olarak Türkiye'deki aşı karşıtlarına yönelik kapsamlı bir çalışmanın yürütülmesi gerektiğini aktaran doktor, "Elimizde yeterli aşı olduktan sonra toplumsal bağışıklığa ulaşmada en büyük engelimiz, aşı kararsızları" dedi.
Prof. Dr. Balık'ın AA muhabirine yaptığı açıklaması şu şekildeydi:
- "Günde 1 milyon doz aşı uygulanması durumunda temmuz ayı sonuna kadar toplumsal bağışıklık hedefine erişiriz. Sonbaharda ise eski normalimize dönebiliriz. Elbette bu, aşı tedarikinde sorun kalmamasına ve insanların aşı olmak konusundaki uyumuna bağlı.
- Toplumun en az yüzde 60'ı aşılandığında hastalık 'salgın' formundan çıkıp az sayıda enfeksiyon vakası olarak görülmeye, artık toplumu ciddi şekilde etkilememeye başlayabilir. Elbette bu süreçte aşı olmamış kişiler için risk devam edecektir.
- Günlük aşılama oranı arttıkça ve genç yaşlara sıra yaklaştıkça aşı olma konusunda kararsız olanların sayısının da arttığını görebiliriz. Hem Türkiye'de hem de dünyada aşı kararsızlarının sayısı genç yaşlara doğru giderek artıyor.
- Toplumun kanaat önderleri, politikacılar, sanatçılar, sporcular, öğretmenler, din adamları da bu kampanyaya destek vermeli. Sevilen, saygı duyulan kişilerin, kesimlerin bu konuda yapacağı bilgilendirme ve duyarlılık çağrıları olumlu bir etki yapacaktır.
- Daha önce düzenlediğimiz aşı kampanyasında da böyle sonuçlar aldık. Önümüzdeki günlerde günlük aşılama oranlarını yakalamakta sorun yaşanmaması açısından böyle bir kampanyaya hemen başlamanın faydalı olacağını düşünüyorum."
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