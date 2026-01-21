Sony Sıra Dışı Tasarımlı Yeni Kulaklık Tanıttı: 37 Saat Pil Ömrü Sunuyor

Japon teknoloji devi Sony uzun bir süredir sessizliğini koruduğu kulaklık pazarına resmen geri döndü. Şirket sevilen LinkBuds serisinin yeni üyesi Sony LinkBuds Clip'i resmen tanıttı. Yeni model klips formundaki açık kulaklık tasarımıyla marka tarihinde bir ilk olarak tarihe geçti.

Peki yeni Sony LinkBuds Clip'in özellikleri neler? Fiyatı ne kadar ve Türkiye'de satışa sunulacak mı? Gelin tüm bu soruların cevaplarını hep birlikte inceleyelim.

Sony LinkBuds Clip Neler Sunuyor?

Tasarım: Açık kulak klips tasarımı

Açık kulak klips tasarımı Pil Ömrü: Tek şarjla 9 saat, şarj kutusu ile 37 saat

Tek şarjla 9 saat, şarj kutusu ile 37 saat Ses Teknolojileri: Voice Boost ve Ses Sızıntısı Azaltma

Voice Boost ve Ses Sızıntısı Azaltma Renk Seçenekleri: Siyah, Gri, Yeşil, Lavanta

Yeni kablosuz kulaklık, açık tasarımlı kulaklıkların en büyük sorunu olarak dışarıya ses verme problemini ses sızıntısını azaltma teknolojisi ile ortadan kaldırıyor. Söz konusu özellik cihazın açık tasarımına rağmen tıpkı normal kulaklıklar gibi ses yalıtımlı olmasını sağıyor. Bu sayede kulaklık üzerinden dinledikleriniz asla çevreye yayılmıyor.

Ses güçlendirme tarafında ise "Voice Boost" isimli bir özellik ile birlikte gelen LinkBuds Clip, pasif gürültü engelleme konusunda dezavantajlı bir tasarıma sahip olmasına rağmen kalabalık ortamlarda bile net bir görüşme ve müzik deneyimi sunabiliyor.

Batarya performansı kadasında ise epey iddialı olan kulaklık tek bir şarjla 9 saate kadar kesintisiz müzik dinleme imkanı sunuyor. Üstelik tam dolu bir şarj kutusu ile birlikte bu süre toplamda 37 saate kadar çıkabiliyor.

Fiyatı Ne Kadar?

Sony yeni kulaklığını kademeli olarak küresel pazardaki bölgelerde satışa sunmaya başladı. Siyah, Gri, Yeşil ve Lavanta olmak üzere dört farklı renk seçeneği ile gelen cihazın ABD'deki fiyatı 229.99 dolar (yaklaşık 9.957 TL) olarak açıklandı.

Sony LinkBuds Clip'in Türkiye pazarında ne zaman ve hangi fiyatla satışa sunulacağı konusunda ise şimdilik resmi bir açıklama bulunmuyor. Gelişmeler için takipte kalın!

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz Sony'nin yeni kablosuz kulaklık modelini nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım.