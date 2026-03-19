Sony'den 20 Yıllık Oyun PS Konsolu İçin Kritik Güncelleme!

Japon oyun devi Sony, bir yandan 2028'de çıkması beklenen yeni oyun konsolu PlayStation 6 için yoğun mesai harcıyorken, öte taraftan daha eski konsollarını da unutmuyor. Bu doğrultuda şirket, 20 yıl önce piyasaya sürdüğü ve halen birçok oyunseverin kullandığı PlayStation 3 için yeni bir güncelleme yayınladı. Oldukça kritik olan bu yeni sürüm, kullanıcılara sunulmaya başlandı. İşte ayrıntılar...

PlayStation 3 İçin 4.93 Güncellemesi Yayınlandı

Sony’nin yaptığı açıklamaya göre 4.93 sürüm numaralı yeni güncelleme “Bu sistem yazılımı güncellemesi sistem performansını iyileştirir” notuyla yayınlandı. Son birkaç yıldır çıkan tüm güncellemelerde aynı ifade kullanılıyor. Bu da son sürümün öncekiler gibi bir yenilik içermediğini gösteriyor.

Kaynağa göre 200 MB boş alanı ihtiyaç duyan güncelleme, modlama işlemlerini daha zor hale getiriyor ve bazı jailbreak açıklarını kapatıyor. Bilmeyenler için jailbreak, üretici tarafından koyulan sınırların aşılması demektir. Jailbreak açığı bulunması durumunda kullanıcılar, konsol üzerinde tam yetki sahibi olabilir. Bu da kritik sistem dosyalarına erişilmesi, resmi olmayan yazılımların çalıştırılması ve lisanssız oyunların oynanabilmesini mümkün hale getirir. Sony ise tahmin edebileceğiniz üzere bunun önüne geçmek istiyor.

Güncellemenin içerdiği bir diğer önemli değişiklik ise Blu-ray şifreleme anahtarının yenilenmesi. Fiziksel PlayStation 3 oyunları, genellikle Blu-ray diskler üzerinden çalışır. Aynı zamanda bu diskler sayesinde konsol üzerinden film izlemek de mümkün.

Blu-ray sistemi korsan kullanımı engellemek için AACS (Advanced Access Content System) adı verilen bir koruma sistemiyle çalışır. Bu sistemse disk içeriğini şifreler ve yalnızca lisanslı cihazlar üzerinden oynatılmasına izin verir. Ancak bu şifreleme anahtarı kalıcı değil. Yaklaşık 12 ila 18 ayda bir yenilenmesi gerekiyor. Son sürüm bunu da güncelleyerek oyun oynamayı ve film izlemeyi devam ettirmeyi sağlıyor.

PlayStation 3 Güncellemesi Nasıl Yapılır?

PlayStation 3'ünüzü güncellemek için öncelikle konsolunuzu internete bağlamalısınız. Akabinde ana menü üzerinden Ayarlar > Sistem Yazılım Güncellemesi bölümüne ulaşın. Burada yer alan seçeneklerden "Güncellemeyi internetten yap" seçeneğine dokunun. Akabinde yeni sürüm otomatik olarak bulunacak ve indirilmeye başlanacaktır. Bu işlem tamamlandıktan sonra cihazınızı yeniden başlatmanız yeterli.

Editörün Yorumu

Sony’nin 2006 yılında piyasaya sürdüğü oyun konsolu için hâlâ yazılım desteği sunuyor olması bir oyuncu olarak benim için gerçekten sevindirici. Bu, firmanın kullanıcılarını önemsediğini açıkça gösteriyor.

