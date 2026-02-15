Sony, PlayStation 5 Kiralamaya Başladı: Türkiye'ye de Gelir mi?

Japonya merkezli teknoloji devi Sony, kısa bir süre önce sürpriz bir hamleyle gündeme geldi. Artan konsol maliyetleri şirket, oyuncuların PlayStation 5'e erişimini kolaylaştırmak için satın alma zorunluluğunu ortadan kaldıran radikal bir adım attı.

Firma Birleşik Krallık'ta PlayStation 5 kiralama hizmetini resmen başlattı. Gelin, Sony'nin bu yeni stratejisine yakından bakalım.

Sony PlayStation 5 Kiralama Sistemi Nasıl Çalışıyor?

Sony'nin İngiltere merkezli teknoloji abonelik servisi Raylo ile yaptığı iş birliği sonucunda ortaya çıkan "Playstation Flex" isimli kiralama programı oyunseverlere konsolu satın almadan kullanma fırsatı sunuyor. Sisteme göre kullanıcılar, PlayStation Direct üzerinden standart PlayStation 5, PS5 Pro, PlayStation Portal ve DualSense Edge gibi ürünleri aylık olarak kiralayabiliyor.

Fiyatların ise tahmin edilenden daha uygun olduğu söyleniyor. Örneğin PlayStation 5 Digital Edition (825 GB) modelinin fiyat seçenekleri şu şekilde:

12 aylık kiralama: 14.59 Sterlin/Ay (yaklaşık 866.90 TL)

24 aylık kiralama: 10.49 Sterlin/Ay (yaklaşık 623.30 TL)

36 aylık kiralama: 9.95 Sterlin/Ay (yaklaşık 591.20 TL)

Tahütsüz 1 aylık kiralama: 19.49 Sterlin/Ay (yaklaşık 1158 TL)

Fiyat listesinden anlaşılacağı üzere Sony, sözleşme süresi arttıkça tüketicilere daha uygun kiralama bedelleri sunuyor. Öte yandan kullanıcıların sözleşme boyunca toplam ödeme uzun vadede doğrudan kiralanan ürünün satış fiyatına bir hayli yaklaşıyor.

Öte yandan sistem doğal olarak kiralama süresi bitince ürünleri şirkete eksiksiz ve hasarsız bir şekilde iade etmenizi talep ediyor. Ayrıca Sony'nin programdan memnun kalmayan kullanıcılar için cihazı teslim aldıktan sonraki ilk 14 gün içinde iade hakkı tanıdığını da belirtelim.

Kiralama Sistemi Kimler İçin Uygun?

Kağıt üzerinde bakıldığında sistem özellikle yüklü bir ön ödeme yapmak istemeyen oyuncular için oldukça cazip duruyor. Amazon veya diğer perakendecilerden yüksek meblağlarla cihazı satın almak yerine, doğrudan Sony güvencesiyle kiralama yapmak kısa vadeli düşünenler için mantıklı bir seçenek olabilir.

Ancak uzun vadede matematik biraz değişebilir. Aylarca kira ödeyip günün sonunda elinizde bir cihaz kalmaması pek çok müşteri için anlamsız olabilir. Zira 36 aylık plan üzerinden bir hesaplama yaptığımızda toplam ödemenin 358 sterline ulaştığını görüyoruz. Gel gelelim ki bu rakam Birleşik Krallık’taki 350 ila 400 sterlin bandındaki PS5 satış fiyatıyla neredeyse aynı.

Türkiye'ye Gelir mi?

Sony'nin Raylo iş birliği ile hayata geçirdiği PlayStation 5 kiralama sistemi şimdilik sadece Birleşik Krallık'ta hizmet veriyor. Hatta bu teklifin Mart 2025'ten beri sessiz sedasız aktif olduğu ve şimdi yeniden parlatıldığı belirtiliyor.

Ancak Türkiye gibi konsol fiyatlarının vergi ve kur etkisiyle oldukça yüksek olduğu pazarlarda bu tarz kiralama modellerine olan ihtiyaç her geçen gün artıyor. Sony Türkiye'den henüz resmi bir açıklama gelmese de globalde artan kiralama hizmetlerinin ilerleyen dönemlerde ülkemizde de esmesi pek sürpriz olmaz. Gelişmeler için takipte kalın!

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce PlayStation 5 kiralama hizmeti Türkiye'ye gelmeli mi? Yorumlarda buluşalım.