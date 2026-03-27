1.777 TL'lik Gerçekçi Oyun Sınırlı Süre Ücretsiz! Hızlı Olun

Normalde almak istediğinizde çok yüksek bir meblağı gözden çıkarmanız gereken bir yarış oyunu, Steam üzerinden kısa süreliğine ücretsiz olarak oynanabilmeye başlandı. Hafta sonunu elğenerek geçirmeniz içini sunulan fırsat kısa bir süre sonra sona erecek. O yüzden denemek isteyenlerin biraz hızlı davranması gerekiyor.

Steam'de Hangi Oyun Ücretsiz Oldu?

Project Motor Racing, Steam'de kısa süreliğine ücretsiz hâle getirildi. Oyun, 30 Mart saat 20.00'de tekrar ücretli hâle gelecek. O zamana kadar oyunu bedava olarak denemek mümkün olacak ancak belirtilen tarihten sonra oyunu oynamak isteyenlerin başvurabileceği tek yol, oyunu satın almak olacak.

Straight4 Studios tarafından geliştirilen ve Giants Software'iın yayınladığı oyun, normalde 39.99 dolar gibi oldukça yüksek bir fiyata satılıyor. Güncel kurla 1.777 TL'ye denk geliyor ancak yeni başlayan fırsat sayesinde bu ücreti ödemek zorunda kalmadan bu oyunu deneyebiliyorsunuz. Bu arada platform açısından karşılaştırma yapmak gerekirse Epic Games'te de normalde 2.199 TL gibi yüksek bir fiyata satılıyor. Yani Steam'den bile yüksek bir fiyat söz konusu.

Project Motor Racing Nasıl Bir Oyun?

Project Motor Racing, yarış oyunları arasında yer alıyor. Project Motor Racing, 28 pist ile birlikte geliyor. Çok özenli bir şekilde tasarlanan 70 araba ile kıyasıya mücadele veriyorsunuz. Gerçekte mevcut olan araçların yer aldığı oyunun hem tek kişilik hem çevrim içi çok oyunculu modları bulunuyor. Dileyen oyuncular kariyer modunda yükselmeyi tercih ederken bazı oyuncular ise diğer oyunculara meydan okumayı seçebiliyor.

GIANTS Engine 10 üzerine inşa edilmesi sayesinde modlarla olduğundan çok daha farklı hâle getirilebilen bu oyunda dinamik hava koşulları bulunuyor. Ayrıca 24 saatlik bir gece gündüz döngüsü de yer alıyor. En iyi yanı ise gerçek hayattakine yakın motor sesleri sunması. Böylece kendinizi gerçekten de o yarış atmosferinin içinde gibi hissedebiliyorsunuz.

Project Motor Racing'in Sistem Gereksinimleri Neler?

Özellik Minimum Gereksinimler Önerilen Gereksinimler İşletim Sistemi Windows 10 Windows 11 İşlemci Intel Core i7-8700 / AMD Ryzen 5 Intel Core i7-10700 / AMD Ryzen 7 RAM 16 GB 24 GB Ekran Kartı NVIDIA RTX 2060 / AMD RX 580 NVIDIA RTX 3070 / AMD RX 6800 DirectX Sürüm 12 Sürüm 12 Depolama 50 GB kullanılabilir alan 50 GB kullanılabilir alan

Editörün Yorumu

Project Motor Racing, geçen yılın sonuna doğru piyasaya sürülen oyunlar arasından en çok beğendiğim yapımlardandı. Oyunda bazı araçlar oldukça etkileyici bir hissiyat sağlıyor. İlk oynadığım sırada birkaç sorun olduğunu görmüştüm ancak daha sonra yayınlanan bir güncelleme ile bunların bir kısmı giderildi. O yüzden şu an oynamasının çok daha keyifli olduğunu düşünüyorum.