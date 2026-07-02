PS Plus'a 4.447 TL'lik Üç Oyun Geliyor! Çok Sevilen CoD Oyunu da Var

Oyuncular PlayStation Plus kütüphanesinde yer alan oyunları ekstra ücret ödemeden oynayabiliyor ve böylece eğlenceli zaman geçirebiliyor. Kütüphaneye düzenli olarak her ay çeşitli oyunlar ekleniyor. Sony tarafından yapılan duyuruya göre bu ay PlayStation Plus abonelerine üç oyun ücretsiz sunulacak. Bunlar arasında çok sevilen bir Call of Duty oyunu da bulunuyor.

PlayStation Plus'a Hangi Oyunlar Eklenecek?

Call of Duty: Modern Warfare III (PS5 ve PS4)

(PS5 ve PS4) For the King II (PS5, PS4)

(PS5, PS4) CrossCode (PS5, PS4)

Sony'nin yaptığı duyuruya göre PlayStation Plus'a 7 Temmuz 2026 tarihinde üç oyun gelecek. Bunlar arasında Call of Duty: Modern Warfare III, For the King II ve CrossCode bulunuyor. PlayStation Plus aboneleri, belirtilen tarihten itibaren bu oyunları herhangi bir ekstra ücret ödemeden indirip oynayabilecek.

For the King II Nasıl Bir Oyun?

Masaüstü rol yapma oyunlarını andıran bir görselliğe sahip olan For the King II, sıra tabanlı RPG oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor. Savaş sistemi sıra tabanlı ve zar mekaniğine dayalı. Ön tarafta savaşçılar, arkada ise büyücüler ve okçular yer alıyor. Bu düzen, taktiksel kararların önemini artırıyor.

Yolculuk sırasında çeşitli etkinliklerle karşılaşabiliyoruz. Bu hem hikâyeyi zenginleştiriyor hem de bazı ödüller kazanmamızı sağlıyor. Oyunda çeşitli karakter sınıfları bulunuyor. Her sınıfın kendine özgü yetenekleri mevcut. Bu da karakter sınıfları arasında denge kurmayı önemli hâle getiriyor.

Çizgi film tarzı grafiklere ve başarılı oynanış sistemine sahip olan oyunu ister tek başımıza ister arkadaşlarımızla birlikte oynayabiliyoruz. Co-op modu dört oyuncuya kadar destekliyor. IronOak Games tarafından geliştriilen oyun 76 Metacritic puanına sahip. Oyunun Steam'deki bütün incelemeleri "çoğunlukla olumlu" durumda.

Call of Duty: Modern Warfare III Nasıl Bir Oyun?

Call of Duty: Modern Warfare III'ün hikâye modunda Captain Price ve Makarov gibi isimler yer alıyor. Birinci şahıs kamera açısıyla oynanan yapımda çeşitli operasyonlar düzenliyor ve Makarov'u durdurmaya çalışıyoruz. Oyunda tek oyunculu modun yanı sıra çok oyunculu mod da bulunuyor. Çok oyunculu mod yüksek tempoya sahip oynanışıyla öne çıkıyor. Oyunda ayrıca zombi modu da mevcut.

CrossCode Nasıl Bir Oyun?

Piksel grafiklere sahip olan CrossCode, aksiyon RPG oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor. Hafızasını kaybetmiş bir şekilde uyanan Lea isimli bir karakteri kontrol ediyoruz. Hem CrossWorlds isimli kurgusal bir MMORPG evreninin sırlarını ortaya çıkarmaya çalışıyor hem de Lea'nın geçmişini öğreniyoruz.

Gerçek zamanlı bir savaş sistemine sahip olan yapımda farklı elementleri hem düşmanlarla savaşırken hem de çevredeki bulmacaları çözerken kullanıyoruz. 86 Metacritic puanına sahip olan oyunda yalnızca tek oyunculu mod mevcut. 2018 yılında piyasaya sürülen yapımın Steam'deki bütün incelemeleri "çok olumlu" durumda.

Editörün Yorumu

PlayStation Plus'ın kütüphanesine eklenecek yeni oyunları daha önce oynama fırsatı bulmuştum ve çok beğenmiştim. Özellikle Call of Duty: Modern Warfare III'ün çok oyunculu modunda uzun süre boyunca keyifli zaman geçirmiştim. Sıra tabanlı RPG türündeki For the King II ise arkadaşlarla birlikte oynandığında daha eğlenceli oluyor.