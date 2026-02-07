ChatGPT Destekli Kulaklık Geliyor! Telefona İhtiyaç Kalmayacak

OpenAI, yapay zeka (AI) alanında ilk ateşi yakan şirket oldu. ChatGPT sonrasında Google başta olmak üzere dünya genelinde hizmet sunan büyük teknoloji şirketleri harekete geçmek zorunda kaldı. O zamandan bu yana Gemini, Qwen, Claude, Grok ve daha pek çok yapay zeka destekli sohbet botu kullanıcılarla buluşturuldu.

Yazılım tarafında çok önemli başarıların altına imza atan yapay zeka devi şimdi de ilk gerçek cihazı üzerinde çalışıyor. Daha önce ürünle ilgili pek çok söylenti ortaya çıkmıştı. Son sızıntılarla birlikte şirketin yeni cihazının kod adı belli oldu. Görünüşe göre şirket çok yakın bir zamanda kulaklığını piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

OpenAI, "Dime" Kod Adlı Kulaklık Geliştiriyor

Yapay zeka şirketi OpenAI'ın yeni kulaklığının kod adının "Dime" olduğu ortaya çıktı. Bu kulaklık hakkında şimdilik çok az detay olsa da yapay zeka destekli olacağı ileri sürüldü. Bu da ChatGPT'ye güç veren GPT modelleri ile desteklenmesinin kaçınılmaz olduğu anlamına geliyor.

Cihaz, Apple'ın eski tasarımcılarından Jony Ive ile iş birliği içinde geliştiriliyor. Hem OpenAI CEO'su Sam Altman hem Jony Ive, başlangıçta kullanıcıların istek ve ihtiyaçlarına "ekransız" karşılık verecek bir ürün düşünüyordu. Hatta çıta o kadar yüksek tutulmuştu ki akıllı telefonların sonunu getirecek bir cihaz olacağı bile söyleniyordu.

Sorun şu ki dünya genelinde bir bellek kıtlığı sorunu yaşanıyor. Maliyetler giderek artarken OpenAI'ın sadece yenilikçi olan şirket konumunda bulunmak için böyle bir hamlede bulunması, en azından şu aşamada gereksiz harcamadan başka bir anlama gelmeyecekti. Bu gerçeği göz önünde bulunduran şirket, rotasını geliştirmesi daha kolay ve daha düşük maliyetli bir ürüne çevirdi.

Bu cihazın 2026 yılının sonuna doğru tanıtılması, 2027 yılının başlarında da teslimatlarına başlanması bekleniyor. Ekran içermemesi, sadece ses odaklı bir deneyim sunacak olması, kulaklığın OpenAI'ın ilk baştaki akıllı telefonları bitirecek cihaz planını tam olarak yansıtmasa da en azından telefona ihtiyaç duyulmadan da pek çok işin yapılmasına yardımcı olacağını gösteriyor.