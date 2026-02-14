100 GB'lık Oyunlar 100 MB'a Düşebilir! Sony'nin İlginç Projesi Yolda

Yeni nesil yüksek bütçeli oyunların boyutuna artık depolama alanı yetmiyor. İnanılmaz yüksek kaliteli grafikler, oyunların boyutunu ciddi ölçüde artırdığı için indirme süreleri de bir hayli uzuyor. Öyle ki 100 GB'ın altında bu tür oyun kalmadı. Oyuncular açısından ciddi bir dezavantaj oluşturan bu duruma Sony'den bir çözüm yolu geliyor.

Yüksek Kaliteli Oyunlar İçin 100 MB Yeterli Olabilir

Sony'nin yeni bir patentine göre şirket, oyunların indirme boyutunu 100 MB'a düşürmenin bir yolu üzerinde çalışıyor. Günümüz koşullarında oldukça düşük bir boyut olarak kabul edilebilecek bu seviyeye ise bulut çözümle ulaşılması planlanıyor. Oyuncuların indireceği 100 MB'lık dosyalar sadece başlatıcı görevi üstlenecek. En kritik kodlar indirdiğiniz dosyalarda yer alacak.

Bu dosyalar indirildikten sonra oyunun dosya boyutunu asıl artıran yüksek kaliteli dokular, ses dosyaları ve diğer unsurlar için bulut çözümüne güvenilecek. Daha basit şekilde anlatmak gerekirse siz oyunda karakteri yürüttüğünüzde çevrede nelerin değişeceğini indirdiğiniz dosyalar belirleyecek. Görsel unsurlar ise konsolunuza doğrudan indirilmeyecek, sonradan yüklenecek.

Çalışma biçimi açısından GeForce Now'a benziyor ancak arada küçük bir fark bulunuyor. NVIDIA'nın bulut oyun hizmetinde oyun tamamen sunucu üzerinden çalışırken Sony'nin yeni sistemi, oyunun ana dosyalarını cihazınızda tutmayı gerektirecek. Bu da gecikme gibi sorunları minimum seviyede tutmaya olanak tanıyacak. Yani oyunda karakterinizi yürüttüğünüzde takılmalar yaşanmayacak.

Patentte ayrıca internet bağlantısının gitmesi hâlinde ne olacağına yer verildiği görülüyor. Sony, bağlantının zayıflaması ya da kopması hâlinde oyunun tamamen kapanmaması için önceden indirilmiş olan daha düşük kaliteli dokularla çalışmaya devam etmesini sağlamayı planlıyor. Şirketin planına göre sistem, oyuncunun bir sonraki bölüme geçeceğini öngörerek o bölgenin dosyalarını önceden indirecek.

Sony'nin Yeni Sisteminin Avantajı Ne Olacak?

Sony'nin bu yeni yaklaşımının en büyük avantajını depolama alanında göreceğiz. Sadece birkaç büyük oyun indirdikten sonra depolama alanının neredeyse tamamı dolmayacak. Öte yandan bir oyun oynamaya başlamak için 100 GB'lık bir indirme işleminin tamamlanmasını beklemeye gerek kalmayacak. 100 MB gibi oldukça düşük bir boyutta dosya indirdikten sonra oyunun sunduğu dünyaya doğrudan dahil olabileceksiniz.

Bu yeni sistem, altyapının çok güçlü olmadığı bölgelerde yaşayanlar da düşünülerek geliştirilen bir sistem olacağı için bağlantısının sık sık kopması ya da internet hızının çok düşük olması gibi durumlarda dahi oyun keyfini "minimum seviyede" etkileyecek. Böylece oyuncuların eğlencesi ikide bir yarıda kalmayacak.