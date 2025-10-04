Kimse Beklemiyordu: Bu Yeni Yapay Zeka Aracı Diğerlerini Unutturdu

Piyasada artık yeni bir yapay zeka aracı var. Yalnızca birkaç gün önce tanıtılan ve şu anda belirli ülkelerde sınırlı sayıda kullanıcı tarafından test edilebilen bu araç şimdiden sayıları altüst etmiş durumda. OpenAI tarafından geliştirilen yeni video oluşturma aracı, App Store'da beklenmedik bir başarının altına imza attı.

Sora Uygulaması, App Store'da Zirveye Yerleşti

ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI'ın üç gün önce erişime açılan Sora uygulaması, şu an sadece Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'daki kullanıcılar tarafından kullanılabilmesine rağmen hızla popüler hâle geldi ve ilk günden 56 bin indirme sayısına ulaştı. Appfigures tarafından sağlanan verilere göre App Store'da en iyi 3. uygulama olarak konumlandı. Dün itibarıyla App Store'un ABD versiyonunda birinci sıraya yerleşti.

Daha önce zirvede Google Gemini ve ChatGPT bulunuyordu. Google'ın herhangi bir fotoğrafı sadece birkaç kelime istediğiniz hâle getiren Nano Banana modelini sohbet botuna entegre etmesi sayesinde Gemini birden ilk sıraya ulaşmış ve ChatGPT'yi bile gölgesinde bırakmıştı ancak onlardan çok sonra gelen Sora'nın yapabildikleri insanların dikkatini üzerinde toplayarak uygulamayı hem Gemini hem ChatGPT'nin önüne geçirdi.

Sora uygulaması, şirketin en yeni yapay zeka modeli olan Sora'ya erişmenizi sağlıyor. Bu uygulama, görüntünüzü ve sesinizi sadece birkaç saniyede kopyalayıp istediğiniz herhangi bir sahneye yerleştirebiliyor. Uçmak mı istiyorsunuz? Öyleyse yapay zeka video oluşturma araçlarının arasına yeni eklenen Sora, sizi gökyüzünde süzülürken gösterebilir. Hatta bağırmanızı bile sağlayabilir. İstediğiniz yerde istediğiniz şekilde görünmenize yardımcı olabilir.

İlk iki günde toplam 164 bin indirme sayısına ulaştığı tahmin edilen bu uygulama şimdilik sadece davet üzerine kullanılabiliyor. Tüm kullanıcıların erişimine açık olsaydı bundan çok daha yüksek sayılara ulaşması muhtemeldi. Buna rağmen ulaştığı sayı, Sora'ya ne kadar yoğun ilgi olduğunu gözler önüne seriyor.

Sora'nın diğer ülkelerde ne zaman kullanıma açılacağı ise şimdilik belirsizliğini koruyor. Ancak modelin yapabildikleri göz önünde bulundurulduğunda inanılmaz bir kaynak tüketimi gerçekleştirdiğini varsayabiliriz. Dolayısıyla birden herkesin erişimine açılmasını beklemek büyük hata olur. OpenAI, bunun yerine Sora'yı diğer ülkelere yavaş yavaş getirmeyi tercih edecektir.