Dünyayı Sarsan Yapay Zeka Uygulaması Android'e Geliyor!

OpenAI'ın video üretim modeli Sora'nın mobil uygulaması yakın zamanda iOS kullanıcılarına sunulmuştu. Büyük ilgiyle karşılanan uygulama, günler içerisinde App Store'da birinci sıraya bile yerleşti. Şimdi ise OpenAI, uygulamanın Android versiyonunu yayınlamaya hazırlanıyor. İşte ayrıntılar...

Sora Uygulaması Android Cihazlara Geliyor

OpenAI’ın devrim niteliğindeki video oluşturma modeli, kısa sürede ürettiği videolarla büyük ses getirdi. Özellikle TikTok gibi kısa video odaklı platformlarda yapay zekâ ile hazırlanan videolar milyonlarca kullanıcıya ulaştı. Görünen o ki önümüzdeki günlerde bu videoların sayısı çok daha hızlı artacak.

Sora uygulamasının Android cihazlar için Google Play Store’da listelendiği ortaya çıktı. Uygulama henüz indirilemiyor ancak ABD ve Kanada’daki kullanıcılar ön kayıt yaptırabiliyor. Böylece uygulama yayınlandığında bildirim alarak ilk deneyenler arasında olabilecekler. iOS tarafında ise uygulama hâlâ davetiye sistemiyle çalışıyor.

Android sürümüyle birlikte bu davetiye zorunluluğunun da kaldırılması muhtemel. Öte yandan OpenAI, artan taleplere adeta yetişemiyor. Şirket CEO’su Sam Altman kısa süre önce yaptığı açıklamada kullanıcıların beklenenden çok daha fazla ilgi gösterdiğini belirtti. Tabii bu durum platformun işlem yükünü ve maliyetlerini ciddi şekilde artırıyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.