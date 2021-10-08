George Soros'un Fonu Bitcoin Aldığını Açıkladı

Soros Fonu Bitcoin'e sahip çıktı. Soros Fund Management CEO’su ve baş yatırım sorumlusu Dawn Fitzpatrick kripto para iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Fitzpatrick, kripto para birimlerinin şu anda 200 milyondan fazla kullanıcıyla 2 trilyon doların üzerinde bir piyasa değerine sahip olduğunu söyledi.

Milyarder yatırımcı ve hayırsever George Soros tarafından kurulan varlık yönetim şirketi Soros Fund Management, kripto para birimi Bitcoin’e sahip olduğunu açıkladı.

Soros Fund Management CEO’su ve baş yatırım sorumlusu Dawn Fitzpatrick bu hafta bir Bloomberg etkinliğine verdiği röportajda, aile ofisinin "biraz madeni tokene sahip olduğunu” ifade etti.

Geleneksel para birimi yatırımlarından büyük karlar elde etmesiyle tanınan Soros Fund Management, CNBC’nin kaç Bitcoin’e sahip olduğu ve bunları ne zaman satın aldığı sorulduğunda yorum talebine yanıt vermedi.

Fitzpatrick verdiği demeçte, "Bitcoin’in yalnızca bir enflasyon koruması olarak görüldüğünden emin değilim. Bence ana akım uçurumunu geçti.” şeklinde konuştu.

Fitzpatrick, kripto para birimlerinin şu anda 200 milyondan fazla kullanıcıyla 2 trilyon doların üzerinde bir piyasa değerine sahip olduğunu söyleyerek Bitcoin'i savunmaya devam etti.

Soros Fonu Bitcoin'i savunuyor

Dünyanın en popüler kripto para birimi olan Bitcoin'in fiyatı Salı günü yaklaşık 50.000 dolardan Çarşamba günü 55.000 doların üzerine (%10 oranında) sıçradı.

Bir hafta önce Bitcoin fiyatı 43.000 dolar civarındayken, yılın başında bir Bitcoin yaklaşık 29.000 dolara satın alınabiliyordu.

En son Bitcoin rallisi, dünyanın dört bir yanındaki hükümetlerden gelen düzenleyici baskıların devam eden tehdidine ve muazzam çevresel ayak izi hakkındaki endişelere rağmen yaşanıyor.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ve SEC Başkanı Gary Gensler’in kripto para ticaretine kısıtlama getirme planları olmadığını söylemelerinin ardından, yatırımcıların korkuları bu hafta hafifledi.

İngiltere merkezli dijital varlık komisyoncusu GlobalBlock’ta satış tüccarı olan Freddie Evans yaptığı açıklamada, "Bu son Bitcoin yükselişi, Çin’in kripto faaliyetlerini yasaklamasının ardından tarih tekrarı olabilir.” dedi.

Nisan ayında yayınlanan Bank of America Fon Yöneticisi anketine göre, çoğu profesyonel yatırımcı Bitcoin’in sadece bir balon olduğunu düşünüyor.

Bitcoin, bu yıl yükselen tek kripto para birimi değil. Ethereum fiyatı yılın başında yaklaşık 1000 dolarken, şu aralar 3000 doların üzerine çıktı.