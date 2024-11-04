X'te Kullanıcı Engellemeye 'Engel' Geliyor

Ünlü milyarder Elon Musk'ın Twitter'ı satın alıp adını X olarak değiştirmesinin ardından platformda köklü değişiklikler yapıldı. Son yapılacak güncellemeyle birlikte X üzerinde engellenen hesaplara yalnızca kısıtlama getirilecek.

Artık X'te Sadece Etkileşim Kısıtlanacak

Bundan böyle X üzerinde engellenen profiller, sadece etkileşimde kısıtlanacak. Hesabınız korumalı değilse engellediğiniz kullanıcılar paylaşımlarınızı görebilecek, ancak beğeni, yorum yapma veya paylaşma gibi etkileşimlerde bulunamayacaklar.

Engellenen hesaplar DM gönderme, fotoğrafta etiketleme, takip isteği gönderme ve listelere ekleme gibi işlemleri de yapamayacak.

Bildiğiniz üzere koruma altında olan hesaplarda ise engellenen kullanıcılar paylaşımlarınızı göremiyor ve bu durumda paylaşımlar yalnızca takipçilere açık kalıyor.

X Yardım Merkezi De Güncellendi

Popüler sosyal medya platformunun yardım merkezinde konuya ilişkin güncellemeler yapıldı. Buna göre, hesap engellemeyle ilgili değişiklikler şu şekilde:

Gönderilerin Görüntülenmesi ve Etkileşim : Gönderiler herkese açık ayarlandıysa engellenen hesaplar gönderilerinizi görüntüleyebilir, ancak beğenme, yanıt verme veya repost etme gibi etkileşimlerde bulunamaz.

: Takip Engeli : Engellediğiniz hesaplar sizi takip edemez ve siz de onları takip edemezsiniz. Takip etmekte olduğunuz bir hesabı engellerseniz, her iki taraf da birbirini takip etmeyi bırakır. Engel kaldırıldığında, takip işlemi yeniden başlatılmalıdır.

: Korumalı Hesaplar : Hesabınız korumalıysa (gizli hesap), gönderileriniz yalnızca takipçilerinize gösterilir; engellenen hesaplar gönderilerinizi göremez.

: Engel Bildirimi : Engellenen hesaplar, engellendiklerine dair bir bildirim almaz. Ancak, engellenmiş hesap sizin profilinizi ziyaret ederse engellendiğini görebilir. Bu, sessize alma fonksiyonundan farklıdır; sessize alınan hesaplar, bu durumdan haberdar olmaz.

: Bildirim Yönetimi : Engellediğiniz hesaplardan veya onların başlattığı sohbetlerde sizi bahseden, ancak takip etmediğiniz hesaplardan bildirim almazsınız. Fakat takip ettiğiniz hesapların sizi bu sohbetlerde bahsetmesi durumunda bildirimleri alırsınız. Tüm bahsedenlerinizi görmek isterseniz, kullanıcı adınızı arayarak listeye ulaşabilirsiniz.

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Siz ne düşünüyorsunuz? Sizce böyle bir kısıtlama, rahatsız eden kullanıcı hesaplarından kurtulmak için yeterli mi? Yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın.