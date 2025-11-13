Sosyal Medya İçin Yaş Sınırı Geliyor! Bakan Göktaş Açıkladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın Meclis Plan-Bütçe Komisyonu'na yapılan 2026 bütçesine yönelik sunumunda sosyal medya kullanımına yönelik yaş sınırı düzenlemesine de yer verildi. Bakan Göktaş şu anda sosyal medya için yaş sınırı düzenlemesi üzerinde çalışıldığını aktardı.

Sosyal Medya Kullanımında Yaş Sınırı Kaç Olacak?

Hürriyet'te yer alan habere göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş, sosyal medya kullanımı için yaş sınırı düzenlemesi ile ilgili çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü belirtti. Bu düzenlemenin hangi yaş altına yönelik olacağı gibi ayrıntılara yer verilmedi fakat önceki açıklamalar, bu konu hakkında fikir verebilir.

Bakan Göktaş, daha önce Avustralya'da 16 yaş altındaki çocuklara sosyal medya kullanım yasağı getirilmesini örnek verip Avrupa ülkelerinde de bu konunun gündeme taşındığını ifade etmişti. Ayrıca bu konuda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının da kapsamlı bir çalışma yürüttüğünü söylemişti.

Bunlara ek olarak Bakan Göktaş, yaş sınırı hakkında kendisine soru sorulduğunda sosyal medya kullanımının 16 yaş itibarıyla sınırlandırılmasının uygun olduğuna işaret etmişti. Bu açıklama göz önünde bulundurulacak olursa sosyal medya kullanımına yönelik olası bir yaş sınırının 16 ile başlaması muhtemel görünüyor.

Diğer Ülkelerde Benzer Yaş Sınırlamaları Bulunuyor

Instagram ve TikTok gibi uygulamaların giderek daha yaygın bir şekilde kullanılmaya başlanmasının ve kullanım yaşının oldukça düşmesinin ardından birçok ülke, sosyal medya kullanımına yönelik düzenlemeler getirmek için harekete geçti. Avustralya Parlamentosu, 16 yaşından küçük olan çocukların sosyal medya kullanımını sınırlayan yasayı onayladı.

GDPR (Genel Veri Koruma Tüzüğü), Avrupa ülkelerindeki çocukların verilerinin işlenmesi için ebeveyn izni gerektiren en düşük yaşı 16 olarak belirlenmesine karar verdi. Bunların yanı sıra Danimarka'da da 15 yaşın altındaki çocukların sosyal medyaya erişimini kısıtlamaya yönelik bir düzenleme duyuruldu. Amerika Birleşik Devletleri'nin bazı eyaletlerinde ise 18 ya da 16 yaş altı için yaş doğrulama, ebeveyn izni gibi yasalar bulunuyor.