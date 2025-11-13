Vine Küllerinden Yeniden Doğdu! Eski ve Yeni Videolar İzlenebiliyor

Twitter'ın kurucu ortağı Jack Dorsey tarafından finanse edilen DiVine adlı uygulama kullanıma sunuldu. Vine kapanmadan önce yapılan yedeklemelerden elde edilen çok sayıda Vine videosunu da izlemenize imkân tanıyan bu yeni uygulama, kısa videoların yeniden popüler hâle gelmesine neden olabilir.

Yıllar Önce Kapatılan Vine, DiVine Olarak Geri Döndü

Twitter (şu an X olarak biliniyor) tarafından 2013 yılında kullanıma sunulmasından sonra kısa süre içinde tüm dünyada popüler hâle gelen ve hatta şu anki çoğu sosyal medya fenomeninin ün kazanmasını sağlayan Vine, 2017 yılında erişime kapatılmıştı. Bu uygulama, aradan geçen sekiz yılın ardından Twitter'ın eski sahibi Dorsey tarafından yeniden hayata geçirildi.

Yeni uygulama, DiVine olarak adlandırılıyor. Ayrıca eski videoları izlemenize de imkân tanıyor. Vine kapatılmadan önce yapılan yedekleme işlemi sayesinde 100 binden fazla video, DiVine üzerinden sunuluyor. Ancak platform sadece nostalji yapmak isteyenlere hitap etmeyecek, çok daha büyük çaplı bir proje planlanıyor.

Kullanıcılar şu an kendi hesaplarını oluşturup yeni Vine videoları yükleyebiliyor. DiVine ayrıca mevcut sosyal medya platformlarında çok fazla rastlanmaya başlanan yapay zeka ile oluşturulmuş videolara da kısıtlama uyguluyor. Yapay zeka ile oluşturulduğuna dair bulgulara rastlanan videolar işaretleniyor ve bunların yayınlanması engelleniyor.

Twitter'in ilk çalışanlarından biri olan Evan Henshaw-Plath, Vine'ın Ocak 2017'de kapatılmasının ardından Arctive Team tarafından yedeklenen büyük dosyaları yeniden yapılandırdı. Bu sayede kullanıcı bilgileri ve izlenme ve yorum sayısı gibi verilerin bir kısmı da kurtarıldı. Ne var ki yedekleme ile kurtarılan videolar gerçekten de büyük bir içerik yelpazesi sunmuyor.

Platformda Vine'daki sadece 60 bin içerik üreticisinden 150 bin ila 200 bin videonun yer aldığı tahmin ediliyor. Kaldı ki bu videolar telif hakkına tabi olmaya devam ediyor. İçerik oluşturucuları eğer isterlerse videolarının kaldırılması için talepte bulunabilir ancak DiVine, bunun yerine eski hesaplarını doğrulayarak yeni videolar yüklenebileceğini de belirtiyor.

Her ne kadar video çeşitliliği bakımından eski Vine gibi zengin olmasa da gerek formatı gerek yapay zeka ile oluşturulan ve çoğu insanın sosyal medyadan uzaklaşmasına neden olan videolara yer vermemesi gibi nedenlerle geniş bir kullanıcı kitlesinin ilgisini çekebilir. Tabii, bunun için eski Vine kullanıcılarının uygulamadan haberdar olmasını sağlayacak bir hamlede bulunulması gerekiyor. Hatta içerik üreticilerine TikTok gibi teşviklerde de bulunabilir.