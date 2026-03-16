Ekranlı Şarj Kutusu Olan Kulaklık Geliyor! 45 Saat Pil Ömrü ve Dahası

Anker'in kendi markası olan Soundcore'dan yapay zeka odaklı yeni bir kulaklık geliyor. Soundcore Liberty 5 Pro olarak adlandırılan cihaz, kendisinden ziyade şarj kutusu ile konuşulmasını sağlayacak bir özellikle birlikte geliyor. Öyle ki şarj kutusu bir ekran içerecek. Bu işlevsel ekran sayesinde kontroller sadece kulaklık üzerinden değil, şarj kutusu üzerinden de sağlanabilecek.

Soundcore Liberty 5 Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

İşlemci: Anker Thus

Aktif Gürültü Engelleme (ANC): Mevcut

Mevcut Şarj Kutusu: Şarkı değiştirme, ANC modlarını yönetme gibi imkânlar sunan dokunmatik ekrana sahip

Suya Dayanıklılık: IP55

Kulaklık Pil Ömrü: ANC kapalıyken 10 saat, açıkken 6,5 saat

Toplam Pil Ömrü: ANC kapalıyken 45 saat, açıkken 28 saat

Diğer Özellikler: Bluetooth 6.1, Dolby Atmos uzamsal ses desteği

Renk Seçenekleri: Siyah ve beyaz

Soundcore Liberty 5 Pro Nasıl Bir Ses Kalitesi Sunacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre kulaklıkta Anker Thus adı verilen özel yapay zeka çipi bulunacak. Bu çip sayesinde özellikle ses kalitesinde önemli bir artış olması bekleniyor. Arka planda yürütülecek olan yapay zeka destekli işlemler sayesinde ses kalitesi anlık olarak iyileştirilecek. Kulaklığın bu sayede genel olarak etkileyici bir ses deneyimi sunacağı öngörülüyor.

Soundcore Liberty 5 Pro, Gürültü Engelleyecek mi?

Yeni kulaklık, aktif gürültü etkileme özelliğine sahip olacak. Önceki modelde dinamik aktif gürültü engelleme teknolojisinin 3.0 sürümü tercih edilmişti. Bu modelde ise 4.0 versiyonu kullanılacak. Yani gürültü engelleme konusunda performans bakımından önemli bir gelişmeler sunacak. Böylece kullanıcılar müziklere daha iyi konsantre olabilecek.

Soundcore Liberty 5 Pro, Suya Dayanıklı mı Olacak?

Cihaz, IP55 sertifikasına sahip olacak. Bu, gün içinde yaşanabilecek su sıçraması gibi küçük çaplı kazalara veya toza maruz kalma gibi durumlardan etkilenmeyeceği anlamına geliyor. Ne var ki yoğun su basıncına, sıcak suya ya da deniz suyuna karşı dayanıklılığa sahip olmayacak. O yüzden bu tür şartlarda kulaklığın su görmemesine özen göstermek gerekecek.

Soundcore Liberty 5 Pro'nun Şarj Kutusu Ne Sunacak?

Soundcore Liberty 5 Pro'nun şarj kutusu yalnızca kulaklığınızı şarj etme görevi görmeyecek. Bu kutunun üzerinde dokunmatik ekran da olacak. Telefonu çıkarmadan veya kulaklığa dokunmadan şarkıyı değiştirebilecek, ANC modlarını yönetebilecek ve şarj seviyesini gözden geçirebilirsiniz. Yani kontroller açısından büyük kolaylık sağlayacak bir özellik olacak.

Soundcore Liberty 5 Pro'nun Şarjı Ne Kadar Süre Gidecek?

Kulaklığın pil ömrü, ANC'nin açık mı yoksa kapalı mı olduğuna bağlı olarak değişiklik gösterecek. ANC etkinleştirildiğinde kulaklık başında 6,5 saat pil ömrü elde edilecek, devre dışı bırakıldığında ise şarjı 10 saat boyunca gidecek. Şarj kutusuyla birlikte ANC etkinken toplam 28 saat, devre dışı bırakıldığındaysa 45 saat müzik çalma imkânı elde edeceksiniz. Ayrıca 5 dakikalık şarjla size 4 saat müzik dinleyebileceksiniz.

Soundcore Liberty 5 Pro, Türkiye'de Satışa Sunulacak mı?

Soundcore Liberty 4 şu an 3 bin 990 TL, Soundcore Liberty 4 Pro ise Türkiye'de 7 bin 299 TL başlangıç fiyat etiketiyle satılıyor. Önceki modellerin zaten Türkiye'de satıldığını göz önünde bulundurursak Liberty 5 Pro'nun da lansmandan bir süre sonra Türkiye'de satışa sunulması muhtemel görünüyor. Konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığını, planların değişebileceğini belirttelim.

Soundcore Liberty 5 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Soundcore Liberty 5 Pro'nun 169.99 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacağı iddia edildi. Bu da güncel kurla 7 bin 511 TL'ye denk geliyor fakat bunun vergisiz fiyat olduğunu unutmamak gerek. Vergiler ve diğer maliyetlerle birlikte başlangıç fiyatı 9.500 ila 10 bin TL civarında olabilir.

Editörün Yorumu

Soundcore Liberty 5 Pro'nun şimdiye kadar en çok dikkat çeken modellerden biri olacağını düşünüyorum. Dokunmatik ekrana sahip şarj kutusu sayesinde kullanıcılara büyük kolaylık sağlayacağı aşikâr. Öte yandan pil ömrü de oldukça ideal görünüyor. Gürültü engelleme ve ses kalitesinde de Liberty 4 Pro'ya göre büyük bir ilerleme olacağı anlaşılıyor. Tüm bunları birleştirdiğimde yoğun ilgi görmesinin kaçınılmaz olduğunu görüyorum.