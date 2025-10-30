Çok Sevilen Uzay Oyunu Ücretsiz Oldu! Hemen Alın

Pilgrim Adventures tarafından geliştirilen uzay temalı bir oyun, ücretsiz olarak oynanabilir hâle geldi. Ancak oyuna sahip olmak için çok sınırlı bir süreniz bulunuyor. Kampanya sadece birkaç gün sonra sona erecek. Eğer 2 boyutlu hikâye odaklı oyunları sevenlerin kesinlikle kaçırmaması gerekiyor.

Space Pilgrim Episode III Ücretsiz Hâle Geldi

Space Pilgrim Episode III: Delta Pavonis, Steam'de ücretsiz yapıldı. Oyun normalde 1.49 dolar fiyat etiketi ile satılıyor. Bu da oyunu şimdi alanların 62,55 TL tasarruf edeceği anlamına geliyor. Kampanya, 1 Kasım saat 20.00'de sona erecek. Bu tarihten sonra eski fiyatına geri dönecek ve oyunu bedava alma hakkınızı kaybedeceksiniz.

4 Şubat 2016 tarihinde piyasaya sürülen oyunun dijital oyun platformunda %89 çok olumlu derecelendirmeye sahip olduğunu belirtelim. Dolayısıyla oyunu keşfeden kişilerin büyük bir kısmı tarafından beğenildiğini söylemek mümkün. bilim kurgu ve macera türlerine sahip oyunları severek oynuyorsanız Space Pilgrim Episode III'ü oynamaktan da memnun kalabilirsiniz.

Space Pilgrim Episode III Nasıl Bir Oyun?

Space Pilgrim Episode III, en iyi bilim kurgu oyunları arasında yer almayı hak eden bir hikâye sunuyor. Oyun, önceki oyunlardan bildiğimiz Gail Pilgrim'in hikâyesine bağlı kalmaya devam ediyor. Karakterimiz, son olaylardan sonra babasının yanına giderek Leto gezegenine sığınıyor.

Ne var ki burada hiçbir şey beklediği gibi olmuyor. Gail, babasının şüpheli bir şekilde ortadan kaybolduğunu öğreniyor. Hem onu bulmaya hem peşindeki düşmanlarından kaçmaya çalışıyor. Üçüncü oyunun önceki oyunlara göre çok daha büyük bir ortam sunduğu söylenebilir. Etkileşimde bulunulan karakter sayısında da büyük bir artış var.

Space Pilgrim Episode III Fragmanı

Space Pilgrim Episode III Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 98 / XP / Vista / 7 / 8 / 10

Windows 98 / XP / Vista / 7 / 8 / 10 İşlemci: Intel Pentium III 800 Mhz

Intel Pentium III 800 Mhz RAM: 512 MB

512 MB Ekran Kartı: 1024 x 768 ya da daha yüksek çözünürlük

1024 x 768 ya da daha yüksek çözünürlük Kullanılabilir Depolama Alanı: 250 MB

Oyun son derece basit grafiklere sahip. Nasıl bir sisteme sahip olduğunuzun hiçbir önemi bulunmuyor. Space Pilgrim Episode III'ü günümüzde herhangi bir bilgisayarda rahatlıkla çalıştırılabilirsiniz. Bu arada oyuna dair ilk izlenimlerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.