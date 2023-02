SpaceX'in Crew-6 Görevi Başlıyor: Nasıl İzlenir?

Crew-6 görevi uzaya doğru yolculuğuna başlamaya hazırlanıyor. SpaceX'in Falcon 9 roketinin yardımıyla şirketin Dragon Endeavour uzay aracı Pazartesi sabahı erken saatlerde NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden 01:45 ET'de havalanacak.

Uzay aracı NASA'dan Stephen Bowen ve Warren "Woody" Hoburg'un yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri'nden Sultan Alneyadi ve Rus kozmonot Andrey Fedyaev'in de aralarında bulunduğu dört astronotu taşıyacak. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda altı ay kadar kalacak olan astronotlar, burada "alçak Dünya yörüngesinin ötesinde insan keşiflerine hazırlanmak ve Dünya'daki yaşama fayda sağlamak" amacıyla çeşitli araştırma projeleri yürütecekler.

With #Crew6, we’ll gather new information in experiments that will bring us closer to our goal of landing on Mars, testing microgravity’s effect on flames and immunity, as well as collecting microorganisms from outside the Space Station. Get to know the mission. pic.twitter.com/ekn4Ox8A4c