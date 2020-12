SpaceX Dragon Kargo Gemisini ISS'e Fırlattı

SpaceX Dragon kargo gemisi ISS'e başarılı bir fırlatış gerçekleştirdi ve SpaceX tarihine geçmeyi başardı. Bu yılın 21. kargo görevi olan Dragon 2 kapsülü, ISS'te yaşayan mürettabata birtakım yiyecek ve araştırma malzemesi götürdü.

Geçtiğimiz gün SpaceX, NASA için Uluslararası Uzay İstasyonuna geliştirilmiş bir kargo gemisi göndererek Dragon ikmal görevini başarıyla tamamladı. NASA'nın Kennedy Uzay Merkezi'nden iki aşamalı Falcon 9 roketi fırlatıldı ve şirketin NASA için 21. kargo görevi ve yılın 24. fırlatışı oldu. Bu ayrıca SpaceX'in 100. başarılı Falcon 9 roket fırlatılışı olarak tarihe geçti.

SpaceX'in ISS'ye gönderdiği 21. ikmal görevi, yenilenen Cargo Dragon uzay aracının ilk çıkışını da işaret ediyor. Güncellenen model, kenetlenme sürecinin bir parçası olarak istasyonun robot kolu tarafından bağımsız bir şekilde yakalanabiliyor.

Tracking footage from a helicopter of today’s Falcon 9 launch off LC-39A pic.twitter.com/7rYVZRTS18 — SpaceX (@SpaceX) December 7, 2020

SpaceX Dragon kargo gemisi ISS'e ne götürdü?

SpaceX, Cargo Dragon'un roket güçlendiricisinin ikinci aşamasından ayrıldığı görüntüleri de yayınladı. Dragon kargo gemisi; yiyecek, kıyafet ve bilim deneylerini içeren yaklaşık 2900 kg'lık malzeme yüküne sahip.

Dragon 2'deki diğer ekipmanlar, laboratuvarın yakın zamanda teslim ettiği yeni nesil tuvalet parçaları, istasyondaki su geri dönüşüm sistemi için donanım, kabin basınçlandırması için bir nitrojen tankı ve araştırma örnekleriyle birleştirilmiş bir kemirgen yaşam alanı içeriyor.

NASA'nın Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) Müdür Yardımcısı Kenny Todd basın konferansında, "ISS'de yaşayan mürettabatımıza bir tür Noel yemeği gönderiyoruz" dedi ve ekledi: "Bunun onlar için sürpriz olacağını sanmıyorum, ancak önlerine Noel Baba'nın çıkmasını beklemediklerini düşünüyorum."

Dragon separation confirmed; the spacecraft is on its way to the @space_station. Autonomous docking tomorrow at approximately 1:30 p.m. EST pic.twitter.com/NJhm7q7PP7 — SpaceX (@SpaceX) December 6, 2020

Fırlatıştan yaklaşık 9 dakika sonra, roket güçlendiricisinin ilk kısmı Dünya'ya döndü ve SpaceX'in Atlantik Okyanusu'ndaki gemilerinden birine iniş yaptı. SpaceX'in "Of Course I Still Love You" adlı devasa gemisi roket güçlendiricilerin yeniden kullanılması amacıyla limana götüren iki filodan birini oluşturuyor.

Ayrıca 45. Space Wing'den hava durumu yetkilileri, havalanma için yeterli koşulların olmadığını söylediği için fırlatma girişimi esnasında hava durumu belirsizdi. Geçtiğimiz 5 Aralık'ta roket güçlendiricisi kurtarma bölgesindeki hava koşulları zorlayıcıydı ve bu yüzden SpaceX, 5 Aralık'ta planladığı fırlatma girişiminden geri çekilmeye karar vermişti.