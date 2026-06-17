Threads'ten Yeni Kullanıcı Rekoru! X İle Arasındaki Fark Kapanıyor

Sosyal medya devi Meta'nın 2023 yılında yayınladığı metin tabanlı sosyal medya platformu Threads, önemli bir kilometre taşını geride bıraktı. Elon Musk'ın platformu X'e rakip olarak geliştirilen uygulama, yüz milyonlarca aktif kullanıcısıyla dikkat çekmeyi başardı. İşte Threads'in aktif kullanıcı sayısı...

Threads'in Aylık Aktif Kullanıcı Sayısı Kaç?

Meta, kısa süre önce yaptığı açıklamayla Threads'in aylık 500 milyon aktif kullanıcıyı aştığını duyurdu. Bu rakam geçen yılın ağustos ayında 400 milyon seviyesindeydi. Buna göre platformun yaklaşık 10 aylık sürede 100 milyon yeni aktif kullanıcı kazandığını söyleyebiliriz.

Öte yandan Threads'in Nisan 2024'ten bu yana Türkiye'de erişime kapalı olduğunu da söyleyelim. Aradan iki yıl geçmesine rağmen söz konusu kısıtlama hâlâ kaldırılmış değil.

Threads ile X Arasındaki Kullanıcı Yarışı Ne Durumda?

Threads'in aylık aktif kullanıcı sayısının 500 milyonu aştığını söylemiştik. Peki en büyük rakibi X ne durumda? Mevcut bilgilere göre X'in aylık aktif kullanıcı sayısı net olarak bilinmese de yaklaşık 600 milyon seviyesinde olduğu tahmin ediliyor. Buna göre iki platform arasında yaklaşık 100 milyon kullanıcı farkı bulunduğunu söyleyebiliriz. Bu farkın ilerleyen dönemlerde kapanıp kapanmayacağını ise hep birlikte göreceğiz.

Threads Nasıl Bu Kadar Büyüdü?

İlk erişime açıldığı gün 1 milyon kullanıcıya ulaşan Threads, bugün itibarıyla 500 milyon kullanıcı barajını da geride bıraktı. Platformun bu kadar hızlı büyümesinin arkasında ise birçok sebep var. Öncelikle Threads, Instagram'ın dev kullanıcı kitlesinden yararlandı. Zira Instagram kullanıcıları Threads'e saniyeler içinde kayıt olabiliyor. Ayrıca Meta, başta Instagram olmak üzere sahip olduğu sosyal ağ gücünü Threads'in büyümesi için etkin şekilde kullandı.

Bununla birlikte Threads, X'e alternatif arayan kullanıcıları da kendine çekti. Bildiğiniz üzere eski adıyla Twitter olan sosyal ağ, 2022 yılında ünlü iş insanı Elon Musk tarafından satın alındı. O tarihten bu yana isim değişikliği de dahil olmak üzere birçok değişiklik yapılan platformda bu değişiklikler tüm kullanıcılar tarafından sevilmedi. Threads ise bu kullanıcıların önemli bir kısmını kazanmayı başardı.

Editörün Yorumu

X'in hem Twitter dönemi hem de X'e dönüştükten sonraki hâlini aktif kullanan biri olarak Threads'in 500 milyon aktif kullanıcıya ulaşmasının beklentileri aştığını söyleyebilirim. Toplam kullanıcı sayısından değil, aylık aktif kullanıcı sayısından bahsediliyor. Zaten dikkat çekici olan da bu. Ki bu durum da X için ciddi bir rekabet anlamına geliyor.

Öte yandan Threads'in bu başarısına çok da şaşırmamak gerekiyor. Sonuçta platformun arkasında Facebook ve Instagram'ın sahibi olan Meta var. Şirket Threads'in görünürlüğünü bu iki platformda yüksek tutarak kısa sürede geniş bir kullanıcı kitlesine ulaştı. Dolayısıyla hâlihazırda milyarlarca kullanıcıya reklam yapmış oldu.