SpinLaunch, Mancınıkla Uzaya Roket Göndermeye Çalışacak

Amerika Birleşik Devletleri’nin Kaliforniya eyaletinde kurulan SpinLaunch isimli yeni bir girişim, en ilginç uzay programlarından bir tanesini hayata geçirmek için harekete geçti. Uzaya mancınık yardımıyla roketler göndermeyi planlayan şirket, yakın zaman sonra denemelere başlayacağını açıkladı.

Uzaya herhangi bir malzeme göndermenin en sıkıntılı kısmı, yerçekimini yenecek güçte kuvveti ters yöne doğru uygulama sırasında ortaya çıkıyordu. Bu sebeple bugüne kadar yerçekimini yenmek için binlerce litre roket yakıtı alabilen füzeler yardımıyla mekikler uzaya taşınmaya çalışıyordu. Her ne kadar SpaceX roketlerini tekrar yeryüzüne döndürmek suretiyle uzay taşımacılığının maliyetini düşürse de kullanılan roket yakıtının pahalılığı, istenilen mali seviyelere gelinmesini engelliyordu.

Kalkış sırasında yerçekimini yenmek için kullanılan roket yakıtını tamamen ortadan kaldırmak için harekete geçen SpinLaunch ise mancınık tarzı bir sistemle uzaya roket gönderme denemeleri yapmak için kuruldu. Bildiğimiz sapanlardan daha farklı şekilde işleyecek olan bu sistemde, roketlerin santrifüj denilen bir sisteme bağlanacaklarıve yeryüzünde hızları saatte 4,800km’ye çıkana kadar bir merkez etrafında döndürülecekleri kaydedildi. Yeterli momentumu kazanan roketlerin merkezle aralarındaki bağı kesmek suretiyle roketin uzaya taşınmaya çalışılacağı ve varsa üzerindeki roket yakıtının da atmosfer dışında kullanılacağı belirtildi.

NASA daha önce mancınık benzeri sistemlerle uzaya gitme konusunda geliştirilen fikirleri değerlendirme aşamasına almış ve yapılan araştırmalardan sonra mancınık sisteminin tahmin edilen kadar ucuz olmayacağını söyleyerek, bu fikirleri bir tarafa koymuştu.

SpinLaunch yetkilileri kalkış başına 500.000 dolar harcama yapmayı planladıklarını söylerken, SpaceX Falcon 9 roketini uzaya göndermek için 62 milyon dolar harcadığını söylemişti. Henüz geliştirme aşamasında olduğunu söyleyen SpinLaunch, yakın zaman sonra testlere başlayacaklarını da duyurdu.