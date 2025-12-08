Spor Oyunları Steam'de İndirime Girdi: Spor Festivali Başladı!

Bir hafta kadar sürecek olan yeni Steam Spor Festivali başladı. Bu türe giren oyunları seviyorsanız, kampanyaya bir göz atmayı ihmal etmeyin. Detaylar haberimizde sizi bekliyor.

Yeni Steam Spor Festivali Dönemini Kaçırmayın

15 Aralık 2025 Pazartesi günü saat 21:00 sıralarında sona erecek festivalin sayfasına buradan ulaşabilirsiniz. Genel olarak baktığımızda, % 10 ile % 90 oranında indirimlerin olduğunu gördüğümüz oyunların arasında, REMATCH var. % 25 indirimle 11.74 USD (499.65 TL). İçeriğinde Sifu oyununun da bulunduğu Sifu x REMATCH paketi ise % 45 indirimle 16.95 USD (721.39 TL)

Dikkat çeken bir diğer oyun ise Descenders oluyor. % 75 indirimle 3.12 USD (132.78 TL) olduğu görülebiliyor. İçeriğinde Descenders Next oyununun da bulunduğu Ultimate Descenders ile % 42 indirimle 14.28 USD (607.75 TL).

Size öncelikli olarak önerebileceğimiz oyunlardan bir tanesi de EA SPORTS PGA TOUR. Oyunun hem standart ve hem de Deluxe sürümü, ayrı ayrı % 90 indirimle 6.99 USD (297.49 TL) ve 8.49 USD (361.33 TL). Bu oyun EA Play servisine de dahil ve aylık abonelik kapsamında ek ücret ödemeden de bilgisayarınıza indirebilir ve oynayabilirsiniz.

Öncelikli olarak önerebileceğimiz oyunların dışında, sayfada yer alan diğer bazı oyunlar ise şöyle;

theHunter: Call of the Wild - % 89 indirimle 1.15 USD (48.94 TL)

Way of the Hunter - % 60 indirimle 5.99 USD (254.93 TL)

PGA TOUR 2K25 - % 40 indirimle 41.99 USD (1.787,09 TL)

F1 Manager 2024 - % 75 indirimle 4.49 USD (191.09 TL)

TopSpin 2K25 - % 25 indirimle 14.99 USD (637.97 TL)

Super Mega Baseball 4 - % 90 indirimle 4.99 USD (212.37 TL)

WWE 2K25 - % 67 indirimle 19.79 USD (842.26 TL)

Pure Pool - % 65 indirimle 2.20 USD (96.63 TL)

Rollerdrome - % 75 indirimle 7.49 USD (318.77 TL)

Snooker 19 - % 50 indirimle 7.49 USD (318.77 TL)

Festival kapsamında, daha önceki festivallerde de olduğu gibi Puan Dükkanı kısmına yeni ögeler eklendi. 3.000 puan karşılığında hareketli bir profil resmi, 2.000 puan karşılığında profil resmi çerçevesi veya 1.000 puan karşılığında hareketli çıkartmaya sahip olabilirsiniz.