Spotify, Kullanıcıları Çileden Çıkardı! Geçici Çözüm Bulundu

Milyonlarca kullanıcıya sahip popüler müzik platformu Spotify, Android kullanıcılarını adeta çileden çıkardı. Son günlerde birçok kullanıcı uygulamada donma ve çökme sorunları yaşadığını bildiriyor. Sosyal medyada gündem olan sorun için geçici bir çözüm de bulundu. İşte ayrıntılar...

Spotify Bazı Android Cihazlarda Düzgün Çalışmıyor

Şirket kullanıcı şikayetlerinin ardından yaşanan sorunu doğruladı ve çözüm için çalışmalara başladığını açıkladı. Ancak hatayı giderecek güncellemenin ne zaman yayınlanacağına dair henüz bir tarih verilmedi. Bu süreçte kullanıcılar ise geçici bir çözüm buldu. Buna göre Spotify’a giriş yaparken mobil veriyi açık tutmak uygulamanın sorunsuz şekilde çalışmasını sağlıyor.

Öte yandan hata bildirimlerinin büyük çoğunluğunun Samsung Galaxy ve Google Pixel modellerinden geldiği görüldü. Bazı kullanıcılar problemin Chromecast bağlantısıyla ilişkili olabileceğini söylese de kesin nedenin ne olduğu Spotify’ın resmi açıklamasıyla netlik kazanacak.

Spotify Alternatifi Uygulamalar

Spotify’a alternatif olarak kullanılabilecek popüler müzik dinleme uygulamaları bulunuyor. Bunların başında Apple Music ve YouTube Music geliyor. Apple Music yüksek ses kalitesi ve geniş müzik kütüphanesiyle öne çıkıyor. Üstelik iOS kullanıcısaysanız iOS ekosistemiyle yüksek uyum sunuyor.

YouTube Music ise video desteği sayesinde hem klip hem müzik dinleme imkanı tanıyor. Bunların dışında Tidal, Amazon Music ve SoundCloud gibi platformlar da öne çıkıyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Siz de Spotify'da donma ve çökme sorunları yaşadınız mı? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.