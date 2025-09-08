Herkes Bunu Bekliyordu: WhatsApp'ın En Büyük Eksiği Kapanıyor

WhatsApp, uzun süredir beklenen özelliklerden birinin üzerinde çalışıyor. Meta'ya ait mesajlaşma uygulamasının iOS beta sürümünün yeni güncellemesinde keşfedilen özellik, medya çeşitliliğini arttıracak ve sohbetlerde daha çeşitli medya formatlarını görüntülemek mümkün hâle gelecek.

WhatsApp'a Live Photo Paylaşma Özelliği Geliyor

WhatsApp'ın iOS beta sürümünün 25.24.10.72 güncellemesinde keşfedilen yeni özellik, mesajlaşma uygulamasının şu anda Live Photo paylaşma özelliğini test ettiğini gösteriyor. Hareketli fotoğraflar çekmenizi sağlayan Live Photo çekimlerinizi bu özellikle birlikte galerinizde gördüğünüz şekilde diğer WhatsApp kullanıcılarıyla paylaşabileceksiniz.

Şu an uygulamada hareketli fotoğrafları başka bir kullanıcı ile paylaşmayı denediğinizde fotoğraflar hareketsiz olarak iletiliyor. Bu, uygulamanın Live Photo desteğinin olmamasından kaynaklanıyor. Söz konusu fotoğrafların üzerine basıldığında onları GIF olarak göndermek mümkün ancak GIF ile Live Photo aynı şey değil. Orijinal fotoğraftaki gibi bir görüntü sunmaktan çok uzak.

Şimdiye kadar çok sayıda kullanıcı, GIF'in yerini tutamadığı bu tür fotoğrafları olduğu gibi göndermenin bir yolunun sunulmasını istedi. WhatsApp da kullanıcıların talebini karşılamak üzere bu yeni özellik için iOS beta uygulaması üzerinden testlere başladı.

En güvenli mesajlaşma uygulamaları arasında yer alan WhatsApp'ın şu an üzerinde çalıştığı bu özellik, platformlar arası uyumluluk da sunacak. İster iOS kullanıcısı ister Android kullanıcısı tarafından gönderilmiş olsun, fotoğrafları hareketli bir şekilde görebileceksiniz.

WhatsApp'ın Live Photo Paylaşma Özelliği Ne Zaman Gelecek?

WhatsApp'ın Live Photo paylaşma özelliği şu anda test aşamasında ve genel kullanıma ne zaman sunulacağı bilinmiyor. İlerleyen günlerde daha fazla kullanıcının erişimine açılması beklenen yeni özelliğin gelecek aylarda kararlı sürüme gelmesi de muhtemel.