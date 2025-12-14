Spotify Yeni Özelliği Duyurdu: Algoritma Tamamen Değişiyor!

Son dönemlerde Spotify kullanıcılarının algoritma şikayetleri ciddi şekilde artmış durumda. Pek çok kullanıcı sevdiği müzik tarzlarının dışında şarkı önerilmesinden memnun olmadığını ifade ediyor. Uzun süredir kesilmeyen olan bu şikâyetler sonunda Spotify’ı da harekete geçirdi. Gelen bilgilere göre platform, müzik önerilerini doğrudan kullanıcı tercihlerine göre şekillendirecek yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. İşte ayrıntılar...

Spotify Kullanıcıları Kendi Algoritmasını Şekillendirebilecek

Gelen bilgilere göre Spotify, Prompted Playlists adını verdiği yeni özellikle kullanıcılara kendileri için oluşturulacak çalma listelerini doğrudan yönlendirme imkânı tanıyacak. Bu özellikle birlikte aboneler nasıl bir müzik dinlemek istediklerini açık ve net şekilde yazarak anlatabilecek.

Bu sistemde prompt mantığı kullanılacak. Kullanıcı tıpkı bir sohbet botuyla konuşur gibi isteğini yazacak ve algoritma da buna göre kişiye özel bir çalma listesi oluşturacak. Spotify şu anda Haftalık Keşif ismiyle otomatik çalma listeleri sunuyor ve bu listeler büyük ölçüde algoritmanın yaptığı tahminlere dayanıyor.

Yeni sistemde ise tahminlerden ziyade kullanıcının doğrudan istedikleri öncelikli olacak. Üstelik yalnızca son dinlenen parçalar değil, kullanıcının Spotify’a üye olduğu ilk günden bu yana tüm dinleme geçmişi de göz önünde bulundurulacak. Buna göre Prompted Playlists özelliğinin mevcut öneri sisteminin daha gelişmiş bir versiyonu olacağını söyleyebiliriz.

Bununla birlikte yeni özellik ile birlikte oluşturulan çalma listelerinde şarkıların neden seçildiği de açıklanacak. Böylece kullanıcı bir parçanın neye göre önerildiğini kolayca anlayabilecek. Ayrıca özelliği ilk kez kullanacaklar için yol gösterici örnek prompt seçenekleri de sunulacak.

Şu Anda Test Aşamasında

Kaynağa göre Prompted Playlists özelliği şu anda Yeni Zelanda’daki Premium abonelerle test ediliyor. Beta aşamasında olan bu yenilik, şimdilik yalnızca İngilizce olarak yazılan prompt’ları kabul ediyor. Ancak Spotify’ın ilerleyen dönemlerde özelliği daha fazla ülkede kullanıma açması ve dil desteğini genişletmesi bekleniyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yeni Spotify özelliğini nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.