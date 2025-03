Sevdiğimiz Sanatçılar Bu Gidişle Spotify'ı Yakacak

Müzik dünyasında en çok tartışılan konulardan biri de sanatçıların dijital platformlardan adil ödeme alıp almadığı. Diğer platformlarla kıyaslandığı zaman günümüzün en popüler müzik yayın servisi olmasına rağmen Spotify; sanatçılarına gereken değeri pek de vermiyor gibi duruyor.

Bunun en büyük kanıtlarından biri, Apple Music'in sanatçılara iki kat fazla ödeme yapması. Amazon Müzik ise sanatçıların hakkını en çok ödeyen platform olarak öne çıkıyor. Dört müzik servisi arasından en çok ücreti veren o oldu. Peki Spotify neden bu kadar "duyarsız" davranıyor?

Spotify'ın yakın zamanda yayınlandığı Loud & Clear raporu, sanatçılara ve müzik endüstrisine yapılan ödemelerin arttığını gösteriyor ama sanatçılar Spotify'ın ödeme sisteminden pek memnun değil. Özellikle küçük çaplı ve bağımsız sanatçılar bu durumdan şikayetçi. Hatta Grammy'ye aday gösterilen bazı söz yazarları, Spotify'nin Grammy Partisi'ni boykot etti. Bunun en büyük sebebi, Spotify'nin geçen yıl yaptığı bir değişiklikle sanatçıların telif haklarından kaybedeceği tahmin edilen 150 milyon dolarlık kesinti.

Spotify, 2024 yılı boyunca müzik endüstrisine toplam 10 milyar dolar ödeme yaptığını açıkladı. Yayınlanan raporda 1 milyonda 1 oranında dinlenen bir sanatçı, 2024 yılında 10.000 dolardan fazla gelir elde ettiği görünüyor ama diğer platformların daha "cömert" yaklaşımından ötürü sanatçılar bu duruma tepki gösteriyor. Spotify'de 1 milyon dolardan fazla telif hakkı kazanan 1.500 sanatçı var. Bu sanatçılar, 50'den fazla dilde şarkı üretiyor. 100.000'inci sıradaki sanatçının gelirleri 10 kat arttı. 2014 yılında 600 dolar kazanan bir sanatçı, 2024’te 6.000 dolara ulaştı.

Peki diğer müzik servisleri ne kadar ödüyor?

Görüldüğü gibi Spotify, büyük rakiplerine kıyasla sanatçılara en düşük ücreti ödeyen platform. UMAW (Müzisyenler ve Bağlı Çalışanlar Birliği) de Spotify'nin ödeme politikasına sert tepki gösteriyor. Sebebi ise Spotify'ın sanatçılara direkt olarak ödeme yapmıyor oluşu. Birliğin belirttiğine göre Spotify, müzik akışını mevcut yasal düzenlemelere dahil etmiyor ve bunun değişmesi gerekiyor:

UMAW olarak, sanatçılara her dinleme başına en az 1 sent ödeme yapılmasını öngören Living Wage for Musicians Act'in yasalaşmasını destekliyoruz.