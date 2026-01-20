Spotifty'ın Yeni Özelliği Kitap Kurtlarını Mutlu Edecek

Spotify yepyeni bir özellikle ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Pek çoğumuzun müzik ve podcast dinlemek için kullandığı platform, çok yakında kitap kurtları için "Page Match" (sayfa eşleşmesi) adlı bir özellik sunacak. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, sesli kitap ve fiziksel kitap arasında kolaylıkla geçiş yapabilecek.

Spotify'a Sayfa Eşleşmesi Özelliği Geliyor

Pek çoğumuz için sadece bir müzik ve podcast dineme uygulamasından ibaret olan Spotify, bir süredir yeni alanlarda faaliyet göstermek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu alanlarında başında ise sesli kitap geliyor. Platform bir süre önce Amazon'un Audible'ına rakip olarak sesli kitap satışına başladı.

Şimdilik sadece yurt dışında olan bu özellik, yeni bir boyut kazanıyor. Spotify'ın 9.1.18.282 versiyonunun APK'sı incelendiğinde ortaya çıkan kodlar, şirketin "Page Match" adında yeni bir özellik üzerinde çalıştığını gösteriyor. Page Match, kitap okuma deneyimi ile sesli kitap deneyimini harmanlayan bir yöntem.

Diyelim ki evde oturduğunuz ve kitap okuduğunuz sakin bir gün geçiriyorsunuz. Kitabın en heyecanlı yerindesiniz ve vaktiniz olsa daha saatlerce okuyabilirsiniz. Ancak herhangi bir nedenden dolayı bir yere gitmeniz gerekiyor. Page Match sayesinde ilgili sayfayı Spotify uygulamasıyla tarattığınızda sesli kitap tam da kaldığınız sayfadan başlayacak.

Diyelim ki işinizi bitirdiniz ve evinize döndünüz. Ancak artık kitabı dinlemek değil, okumak istiyorsunuz. Spotify size kitapta hangi sayfada olduğunuzu söyleyecek. Bu özelliği kullanabilmeniz için söz konuus kitabın hem fiziksel hem de sesli versiyonuna sahip olmanız gerekecek. Aksi durumda Spotify, sayfayı tarattığınızda sizi mağazaya yönlendirecek.

Benzer bir özellik halihazırda Amazon'da mevcut. Ancak bu sadece sesli kitap ve e-kitaplar arasında çalışıyor. Spotify ise fiziksel kitapla sesli kitapları bir araya getiren bir yaklaşım benimseyecek. Page Match özelliğinin kısa süre içerisinde kullanıma sunulması bekleniyor. Ancak Türkiye'ye ne zaman geleceği belli değil.

Ne yazık ki Türkiye sosyal medya bapımlılığının en yüksek olduğu ve kitap okuma oranlarının en düşük olduğu ülkelerden biri. Kim bilir belki de Spotify'ın sesli kitap özelliği ülkemize gelirse bu problemin kötüye gitmesini önleyebilir.