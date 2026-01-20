İki Eğlenceli Oyun Ücretsiz Oldu! Sakın Kaçırmayın

Size çok eğlenceli vakit geçirme imkânı sunan iki oyun ücretsiz hâle getirildi. Simülasyon ve rol yapma oyunlarını sevenlere hitap eden bu oyunlar genellikle olumlu incelemeler alarak oyuncular tarafından ne kadar çok sevildiğini ortaya koydu. Yalnızca sınırlı süreliğine geçerli olan fırsattan şu andan itibaren yararlanılabiliyor.

Steam'de Hangi Oyunlar Ücretsiz Oldu?

Crown Champion: Legends of the Arena ve Battle Simulator: Counter Stickman, Steam'de ücretsiz hâle geldi. İlk oyun normalde 2.99 dolar, diğeri ise 1.99 dolar fiyat etiketiyle satılıyor. Bu da oyunları kütüphanenize eklerseniz 215 TL tasarruf edeceğiniz anlamına geliyor.

Her iki oyun da 22 Ocak 2026 tarihinde tekrar ücretli hâle gelecek ancak Battle Simulator'ı saat 21.00'e kadar alabilirken Crown Champion ise saat 10.00 itibarıyla orijinal fiyatlandırmaya geri dönecek. Belirtilen tarihe kadar oyunları alırsanız herhangi bir şekilde ödeme yapmak zorunda kalmayacaksınız.

Battle Simulator: Counter Stickman Nasıl Bir Oyun?

Battle Simulator: Counter Stickman esasında bir savaş simülasyonu olarak karşımıza çıkıyor. Gerçekçi karakterler yerine çöp adamlar yer alıyor. Oyunu kazanmak için iyi bir strateji uygulamanız gerekiyor. Karakterleri doğru bir şekilde konumlandırmanız ve doğru hamlelerde bulunmanız hâlinde savaşı kazanma imkânı elde ediyorsunuz.

Battle Simulator: Counter Stickman Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)

Windows 10 (64-bit) İşlemci: AMD Phenom II X2 550 ya da eşdeğeri

AMD Phenom II X2 550 ya da eşdeğeri RAM: 8 GB

8 GB Ekran Kartı: GT 730 2GB DDR3 ya da eş değeri

GT 730 2GB DDR3 ya da eş değeri DirectX: Sürüm 11

Sürüm 11 Depolama: 1 GB kullanılabilir alan

Crown Champion: Legends of the Arena Nasıl Bir Oyun?

Rol yapma oyunları arasında yer alan Crown Champion: Legends of the Arena'da savaşçı ya da hükümdar değilsiniz. Bunun yerine Crownlands'ın takdirini kazanmaya çalışan savaşçı kölelerden oluşan bir takımın başında yer alıyorsunuz. Savaşçıları eğitmek, bulunduğunuz yeri çok iyi bir dövüş okuluna dönüştürmeye çalışıyorsunuz. Tüm bunları yaparken de statünüzü yükseltmeye çalışıyorsunuz.

Crown Champion: Legends of the Arena Minimum Sistem Gereksinimleri