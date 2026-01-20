İki Eğlenceli Oyun Ücretsiz Oldu! Sakın Kaçırmayın
Simülasyon ve rol yapma oyunlarını sevenlerin oynamaktan çok keyif alacağı iki adet oyun bedava dağıtılıyor. İşte merak edilen bütün detaylar!
⚡ Önemli Bilgiler
- Crown Champion: Legends of the Arena ve Battle Simulator: Counter Stickman, Steam'de bedava dağıtılıyor.
- Crown Champion: Legends of the Arena, normalde 2.99 dolar (129 TL), Battle Simulator: Counter Stickman ise 1.99 dolar (86 TL) fiyat etiketiyle satılıyor.
- Oyunları şimdi alırsanız sonsuza kadar sizde kalacak.
Size çok eğlenceli vakit geçirme imkânı sunan iki oyun ücretsiz hâle getirildi. Simülasyon ve rol yapma oyunlarını sevenlere hitap eden bu oyunlar genellikle olumlu incelemeler alarak oyuncular tarafından ne kadar çok sevildiğini ortaya koydu. Yalnızca sınırlı süreliğine geçerli olan fırsattan şu andan itibaren yararlanılabiliyor.
Steam'de Hangi Oyunlar Ücretsiz Oldu?
Crown Champion: Legends of the Arena ve Battle Simulator: Counter Stickman, Steam'de ücretsiz hâle geldi. İlk oyun normalde 2.99 dolar, diğeri ise 1.99 dolar fiyat etiketiyle satılıyor. Bu da oyunları kütüphanenize eklerseniz 215 TL tasarruf edeceğiniz anlamına geliyor.
Her iki oyun da 22 Ocak 2026 tarihinde tekrar ücretli hâle gelecek ancak Battle Simulator'ı saat 21.00'e kadar alabilirken Crown Champion ise saat 10.00 itibarıyla orijinal fiyatlandırmaya geri dönecek. Belirtilen tarihe kadar oyunları alırsanız herhangi bir şekilde ödeme yapmak zorunda kalmayacaksınız.
Battle Simulator: Counter Stickman Nasıl Bir Oyun?
Battle Simulator: Counter Stickman esasında bir savaş simülasyonu olarak karşımıza çıkıyor. Gerçekçi karakterler yerine çöp adamlar yer alıyor. Oyunu kazanmak için iyi bir strateji uygulamanız gerekiyor. Karakterleri doğru bir şekilde konumlandırmanız ve doğru hamlelerde bulunmanız hâlinde savaşı kazanma imkânı elde ediyorsunuz.
Battle Simulator: Counter Stickman Minimum Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)
- İşlemci: AMD Phenom II X2 550 ya da eşdeğeri
- RAM: 8 GB
- Ekran Kartı: GT 730 2GB DDR3 ya da eş değeri
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 1 GB kullanılabilir alan
Crown Champion: Legends of the Arena Nasıl Bir Oyun?
Rol yapma oyunları arasında yer alan Crown Champion: Legends of the Arena'da savaşçı ya da hükümdar değilsiniz. Bunun yerine Crownlands'ın takdirini kazanmaya çalışan savaşçı kölelerden oluşan bir takımın başında yer alıyorsunuz. Savaşçıları eğitmek, bulunduğunuz yeri çok iyi bir dövüş okuluna dönüştürmeye çalışıyorsunuz. Tüm bunları yaparken de statünüzü yükseltmeye çalışıyorsunuz.
Değeri 1000 TL'yi Aşan Üç Oyun Ücretsiz Dağıtılıyor
Normalde Steam'de almak istediğinizde 1.122 TL ödemeniz gereken üç oyun Amazon Prime abonelerine bedava oldu. İşte merak edilen bütün detaylar!
Crown Champion: Legends of the Arena Minimum Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 7 / 8 / 8.1 / 10
- İşlemci: Intel Core2 Duo ya da daha iyisi
- RAM: 2 GB
- DirectX: Sürüm 9.0
- Depolama: 600 MB kullanılabilir alan