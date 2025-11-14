Spotify'dan Efsane Özellik! Nerede Kaldığınızı Unutmayacaksınız

Teknolojinin gelişimi ile alışkanlıklarımızda da birtakım değişiklikler meydana geldi. Bugün çok sayıda insan kitap okumak yerine dinlemeyi tercih ediyor. Hâlihazırda kitapları sesli dinlemenize imkân tanıyan birçok uygulama bulunuyor. Bunların arasında yer alan Spotify ise bu kitapları dinlerken nerede kaldığınızı unutmamanızı sağlayacak bir özellik test etmeye başladı.

Spotify'a Sesli Kitap Özetleri Geliyor

Spotify, uzun bir süre boyunca ara verdiğiniz bir sesli kitaba geri döndüğünüzde en son nerede kaldığınızı hatırlamanıza yardımcı olmak için sesli kitap özetleri sunmaya başlıyor. Yapay zeka tarafından oluşturulacak bu sesli özetler sayesinde kitabın konusunu ve içeriğini hızlı bir şekilde öğrenebileceksiniz.

Bir kitabın içeriğini unutursanız bu özellik sayesinde tekrar başa dönmek veya kitabı bitirmekten vazgeçmek arasında bir seçim yapmak zorunda kalmayacaksınız. Ara verdiğiniz bir kitaba geri döndüğünüzde sayfanın üst kısmındaki özet seçeneğine basarak hızlı bir özet dinleyebileceksiniz.

Bu özelliğin en iyi yanı, kitabın tamamını değil, en son bıraktığınız kısma kadar özet hazırlaması. Bu da özellikle roman okuyanların spoiler (henüz öğrenmediğiniz ayrıntıları açığa çıkaran bilgiler) ile karşılaşmayacağı anlamına geliyor. İlk özet, kitabı 15-20 dakika izledikten sonra hazırlanmış olacak. Siz kitabı dinlemeye devam ettikçe özet de güncellenecek.

Spotify'a göre eserin sahibinin haklarını korumak adına sesli kitap içeriği hiçbir şekilde yapay zeka modellerini eğitmek gibi amaçlarla kullanılmayacak. Tahmin edebileceğiniz üzere sesli kitap özetlerini kullanmak için bir Spotify Premium aboneliğine ihtiyaç duyacaksınız. Özellik şu an iOS'te belirli sayıdaki İngilizce kitapta kullanılabiliyor. İlerleyen günlerde daha fazla kitabı desteklemesi bekleniyor. Bu arada ücretli aboneliğin sağladığı bazı avantajlara da değinmekte fayda var.

Spotify Premium alırsanız reklamsız müzik dinleyebiliyor, müzikleri indirip çevrim dışı dinleme imkânı elde edebiliyor, şarkıları istediğiniz sırada çalabiliyor, arkadaşlarınızla aynı anda dinleme özelliğinden yararlanabiliyor, dinleme sırasını düzenleyebiliyor ve şarkıları yüksek ses kalitesinde dinleme deneyimine kavuşabiliyorsunuz. 14 Kasım 2025 itibarıyla Spotify Premium'un bireysel abonelik planının ilk ay ücretsiz, daha sonraki aylarda 99 TL olduğunu belirtelim.